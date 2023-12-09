  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu gelişme maalesef herkesin canını sıkacak

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...

Günde 5 saatimizi ayırıyoruz! İnternete böyle bağlanıyoruz

İslam Memiş yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı! Bu rakam milyonları sevince boğacak

2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Son seçim anketinin sonucu tüm Türkiye'ye ilan edildi! AK Parti'nin oyu 3,5 puan değişti

CHP kaçkını Bay Muharrem neye hizmet ediyor? Akşener’e gidip diyecekmiş ki…

Altın fiyatlarında rüzgar ne yöne esecek? Küçük yatırımcı altın için fırsat kolluyor
Otomotiv Ne tür avantaj sunuyor? "Elektrik almak" için bu özellikler yeterli
Otomotiv

Ne tür avantaj sunuyor? "Elektrik almak" için bu özellikler yeterli

Yeniakit Publisher
2023-12-09 16:40:00 - 2023-12-09 16:41:15
Ne tür avantaj sunuyor? "Elektrik almak" için bu özellikler yeterli

Elektrikli araç kullanımı ülkemizde de yaygınlaşmaya devam ediyor. İşte bu araçların yaygınlık kazanmasını etkileyen faktörler:

Avrupa ülkeleri ile eş zamanlı olmasa da son dönemde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik ilgi artarak devam ediyor. Peki kullanıcılar açısından bakıldığında bu araçların sunduğu avantajlar neler?

Peki neden almalıyız?

Elektrikli araçlar çevresel ve ekonomik açıdan önemli avantajlar sağlar. Bu araçların benzinli araçlara kıyasla yakıt maliyetini beşte bir oranında azalttığı söyleniyor. Elektrikli araçların servis tamirine ihtiyaç duyma süresinin daha uzun olması, kullanıcıları bakım maliyetleri açısından da rahatlatıyor.

Çevre için uygun sunum

Elektrikli otomobillerin en önemli maliyet kalemi, araçlarda kullanılan bataryanın ömrü bittiğinde değişmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Elektrikli araçlarda fosil yakıtlardan enerji sağlanmaması ve egzoz sistemi kullanılmaması, çevrenin korunması açısından büyük önem taşır. Benzinli araçların karbon salınımı küresel ısınmayı tetikleyen başlıca faktörler arasında.

Gürültü kirliliği de yok

Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasının atmosferdeki karbon salınımı düzeyini de önemli ölçüde azaltacağı öngörülür. Çevre dostu tasarımları sayesinde elektrikli araçlar, gelişmiş teknolojik donanımlar kullanılarak üretilir ve sessiz bir kullanım deneyimi sunar. Bu sayede gürültü kirliliğinin önüne geçilmesinde de önemli bir rol oynar.

Yeni ama etkili çıkış

Özellikle 2015 yılından bu yana, dünyadaki büyük otomobil firmalarının çalışmalarını elektrikli araçlar üzerinde yoğunlaştırdığını görmek mümkün. Türkiye’de henüz elektrikli otomobil satışları düşük seyretse de yakın gelecekte pazarın gitgide hareketleneceği düşünülüyor. Siz de otomobil tercihinizi elektrikli araçlardan yana kullanabilir, çevre dostu ve yakıt tasarrufu olanağı sunan bir araç satın alabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!
Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

Otomotiv

Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

İkinci el elektrikli otomobil almak mantıklı mı?
İkinci el elektrikli otomobil almak mantıklı mı?

Otomotiv

İkinci el elektrikli otomobil almak mantıklı mı?

Otomobil sektöründe öncü olan o marka en yeni elektriklilerini ve teknolojilerini sergiledi! Çok önemli detaylar dikkat çekti!
Otomobil sektöründe öncü olan o marka en yeni elektriklilerini ve teknolojilerini sergiledi! Çok önemli detaylar dikkat çekti!

Otomotiv

Otomobil sektöründe öncü olan o marka en yeni elektriklilerini ve teknolojilerini sergiledi! Çok önemli detaylar dikkat çekti!

Türkiye otomobil pazarına yeni elektrikli bir SUV oyuncu katılıyor! Teknolojisiyle şaşırtan otomobilin fiyatı belli oldu!
Türkiye otomobil pazarına yeni elektrikli bir SUV oyuncu katılıyor! Teknolojisiyle şaşırtan otomobilin fiyatı belli oldu!

Otomotiv

Türkiye otomobil pazarına yeni elektrikli bir SUV oyuncu katılıyor! Teknolojisiyle şaşırtan otomobilin fiyatı belli oldu!

Elektriklide Japon fırtınası yaklaşıyor! Toyota bombayı patlatıyor
Elektriklide Japon fırtınası yaklaşıyor! Toyota bombayı patlatıyor

Otomotiv

Elektriklide Japon fırtınası yaklaşıyor! Toyota bombayı patlatıyor

Tüm dünya Hyundai'nin buluşunu konuşuyor! Elektrikli araçlarda menzil sorununu çözecek teknoloji
Tüm dünya Hyundai'nin buluşunu konuşuyor! Elektrikli araçlarda menzil sorununu çözecek teknoloji

Otomotiv

Tüm dünya Hyundai'nin buluşunu konuşuyor! Elektrikli araçlarda menzil sorununu çözecek teknoloji

Detayları paylaşıyoruz! Elektrikli otomobillerin batarya-pil değişim ücreti ne kadar? Bataryaların ömürleri kaç yıl?
Detayları paylaşıyoruz! Elektrikli otomobillerin batarya-pil değişim ücreti ne kadar? Bataryaların ömürleri kaç yıl?

Otomotiv

Detayları paylaşıyoruz! Elektrikli otomobillerin batarya-pil değişim ücreti ne kadar? Bataryaların ömürleri kaç yıl?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23