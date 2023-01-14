Ne oldu da apar topar hastaneye kaldırıldı? İşte Akşener’in hastaneye yatış sebebi

Dün akşam saatlerinde hafif bir kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi altına alınmıştı. Ankara’da hastaneye kaldırılan Akşener geceyi hastanede geçirdi.

İyi Parti yöneticileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akşener’i hastanede yalnız bırakmadı.

Uzmanlar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaşadığı bu durumu, ‘’kalp çarpıntısının kalbin zayıflamış pompalama kabiliyetindeki açığını kapatmak için oluşan düzenli atımlar şeklinde hızlanmasına veya düzensiz ve hızlanmış kalp atımları ile ritim bozukluğu gelişmesi yaşanabiliyor ‘’ olarak ifade ediyor.

Ne oldu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener apar topar hastaneye kaldırıldı?

Parti içerisinde yaşanan Kongre gerginlikleri, altılı masada Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci elbette etkili olabilir

Fakat İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sıkı bir perhiz yapıyordu.

Fazla kilo veren Akşener rejime devam etti. Gün içeresinde yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Akşener zaman zaman kullandığı sigarayı da kısa bir zaman önce tamamen bıraktı.

Oysa uzmanlar şu duruma dikkat çekiyor ; ‘’sıkı uygulanan şok diyetler; vücudun sodyum, potasyum dengesinin bozulmasına neden olabilir ve bu durum kalp ritim problemlerine yol açabilir ‘’

Düzensiz yemek yeme alışkanlığı, uykusuzluk, yoğun çalışma temposu, stres ve siyaset gerginliği Akşener’in geldiği bu durumu tetikledi…

Hastaneden bugün taburcu olan İyi Parti lideri Meral Akşener’in kısa bir dinlenmenin ardından kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: Odatv.com