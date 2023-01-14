  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İP'li vekil ağzındaki baklayı çıkardı! Bomba itiraflar

Bülent Turan'dan Meral Akşener'e sert cevap! "Çok cahilce"

Altını gram gram çaldılar: Çıraklardan milyonluk tarihe geçen rekor vurgun! Daha önce görülmedi

İsveç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin provokasyona ilişkin ilk açıklama!

Burkina Faso'da camiye saldırı! İmam dahil 9 kişi hayatını kaybetti

ABD'de sağlık sisteminde anormallikler sürüyor! Acil durumlarda bile müdahale edemiyorlar

ABD, safer petrol için kararlı olduklarını duyurdu! Sert tepki: Petrol kararı ortalığı karıştırdı

CHP'nin toprak döktüğü metroya, AK Parti'den yeni karar!

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Yaşlı kadının 2 milyon liralık altınını dolandırdılar! Yine aynı yöntem
Gündem Ne oldu da apar topar hastaneye kaldırıldı? İşte Akşener’in hastaneye yatış sebebi
Gündem

Ne oldu da apar topar hastaneye kaldırıldı? İşte Akşener’in hastaneye yatış sebebi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam saatlerinde kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener'in hastanedeki durumu ile ilgili ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2023-01-14 10:16:00 -
Ne oldu da apar topar hastaneye kaldırıldı? İşte Akşener’in hastaneye yatış sebebi

Dün akşam saatlerinde hafif bir kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi altına alınmıştı. Ankara’da hastaneye kaldırılan Akşener geceyi hastanede geçirdi.

İyi Parti yöneticileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akşener’i hastanede yalnız bırakmadı.

Uzmanlar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yaşadığı bu durumu, ‘’kalp çarpıntısının kalbin zayıflamış pompalama kabiliyetindeki açığını kapatmak için oluşan düzenli atımlar şeklinde hızlanmasına veya düzensiz ve hızlanmış kalp atımları ile ritim bozukluğu gelişmesi yaşanabiliyor ‘’ olarak ifade ediyor.

Ne oldu da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener apar topar hastaneye kaldırıldı?

Parti içerisinde yaşanan Kongre gerginlikleri, altılı masada Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci elbette etkili olabilir

Fakat İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sıkı bir perhiz yapıyordu.

Fazla kilo veren Akşener rejime devam etti. Gün içeresinde yoğun tempoda çalışmalarını sürdüren Akşener zaman zaman kullandığı sigarayı da kısa bir zaman önce tamamen bıraktı.

Oysa  uzmanlar şu duruma dikkat çekiyor ; ‘’sıkı uygulanan şok diyetler; vücudun sodyum, potasyum dengesinin bozulmasına neden olabilir ve bu durum kalp ritim problemlerine yol açabilir ‘’

Düzensiz yemek yeme alışkanlığı, uykusuzluk, yoğun çalışma temposu, stres ve siyaset gerginliği Akşener’in geldiği bu durumu tetikledi…

Hastaneden bugün taburcu olan İyi Parti lideri Meral Akşener’in kısa bir dinlenmenin ardından kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.

 

Kaynak: Odatv.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye başardı, dünya şokta! 300 milyon dolarlık dev yatırım: Petrol ve doğal gazın devri bitiyor
Ekonomi

Türkiye başardı, dünya şokta! 300 milyon dolarlık dev yatırım: Petrol ve doğal gazın devri bitiyor

Dünyada gelişen teknolojiye bağlı olarak Türkiye'deki yenilenebilir enerji sektörü de petrol ve doğal gaza alternatif alanlara yönelmeyi süd..
Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık
Aktüel

Mısır Firavunu II. Ramses’in yüzü yeniden canlandırıldı! Antik Mısır'ın en güçlü hükümdarı firavun 3 bin 200 yılık

Turizmde dünyanın en gözde ülkesi olan ve Türkiye'den de birçok turiste ev sahipliği yapan Mısır'ın tarihi yerlerinin sembolü ve tarihlerini..
İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı
Ekonomi

İngilizler duyurdu! Türkiye, Mısır ve BAE'yi geride bıraktı

İngiliz turizm örgütü ABTA, dünyanın en gözde 23 ülkesini açıkladı. Listede Türkiye, BAE ve Mısır'ı geride bırakarak dokuzuncu sırada yer al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23