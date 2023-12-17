Ne günlere kaldık ya Rabbi! O genci başından vurarak öldürdü, sebebi ağızları bir karış açık bıraktı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanı önünde kendisine ters bakan genci başından vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Bornova’da, bir eğlence mekanından çıkan Y.Y. ile H.C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.C.A., tabancayla Y.Y.'nin başına ateş etti. Y.Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ters baktığı için…

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kayıplara karışan H.C.A., Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte Buca ilçesindeki evinde kıskıvrak yakalandı. H.C.A.'nın alkol etkisiyle eğlence mekanı çıkışında Y.Y.'nin kendisine bakması sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı Y.Y.'nin ise durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



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