Ne Fatih Terim ne Şenol Güneş! Okan Buruk’tan süper lig tarihinde bir ilk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan isim olmayı başardı. Başarılı teknik adam, sergilediği bu performansla Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi dev isimleri geride bırakarak adını zirveye yazdırdı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 3-1’lik skorla mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da bu müsabakayla birlikte bir rekora daha imza attı. Sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren Buruk, Karagümrük galibiyetiyle Süper Lig tarihinde bir takımla deplasmanda 50 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, bu sayıya dış sahada oynadığı 64 lig maçında ulaştı.

 

Galatasaray ile Süper Lig’de üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa’yı da 1’er kez kazandı.

Süper Lig’de bu alanda Fatih Terim (Galatasaray) 80, Gordon Milne (Beşiktaş) 95 ve Şenol Güneş de (Trabzonspor) 100 müsabakada 50. deplasman galibiyetini elde etti.

 

