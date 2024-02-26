Ne diyecekleri merak ediliyordu! Rus tarafından çok konuşulacak Milli Muharip Uçak Kaan açıklaması

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunun büyük bir başarı ve atılım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. İlk test uçuşuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Hazar Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (KİSİ) Genel Direktörü, Ulusal Savunma Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Emekli Albay İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı Kaan’ın ilk uçuşunu Sputnik'e değerlendirdi.



Kaan’ın ilk uçuşunun Türk Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı olduğunu ancak daha yapılacak ciddi çalışmalar olduğunu belirten Korotçenko, “Hakikaten beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk prototipinin uçuşu gerçekleşti. Dış görünüşüyle uçak, beşinci nesil savaş uçaklarının gerekli tüm parametrelerini karşılıyor. Bu da başlı başına büyük bir başarı ve atılım. Bununla birlikte, tam uyum için seyir hızı sağlayan bir motor ve faz dizili radar gibi iki noktanın daha karşılanması gerekiyor” dedi.

Yeni savaş uçağının tam olarak hazır olmasının belirli zaman ve prosedürler gerektireceğine vurgu yapan Rus uzman, "Kaan savaş uçağının oluşturulması gelecek için büyük bir iş, ancak bunu tam kapasiteyle hazır hale getirmek 8-12 yıl sürecek. Silahlarla donatılmış halde bir dizi uçuş testi yapmak gerekiyor. Bu da büyük finansal yatırımlar ve güçlü bir elektronik sistemin varlığını gerektirir. Belirtilen programatik hedef olarak bu çok güçlü” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi savunma sanayisini yaratma konusunda önemli bir aşamada olduğunu ve Rusya'nın bu süreçte kendisine yardımcı olabileceğini vurgulayan Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, büyük jeopolitik hedefleri olan bir ülke ve beşinci nesil savaş uçağı, askeri-endüstriyel kompleksinin geliştirilmesi için ciddi bir adım. Türkiye, yeni savaş uçaklarını oluşturma yolunda, özellikle Rusya'nın deneyiminden de yararlanabilir. Türkiye, yeni savaş uçakları yaratma yolunda, Rusya'nın, özellikle de Jukovskiy'deki uluslararası hava fuarında ülkelerimizin liderleri tarafından ayrıntılı olarak ele alınan Su-57 deneyiminden de yararlanabilir. Rusya, Türk meslektaşlarına saygılı olması ve gereksiz risk yaratmaması nedeniyle askeri-teknik işbirliğinde faydalı bir ortak. ABD, F-16, Patriot ve diğer her türlü silahında yazılım yer imleri kullanması ve Amerikan yönetiminin bitmek bilmeyen aldatmacaları ve hatta NATO’daki ortaklığa rağmen ABD'nin Türkiye için hiç de dost bir ülke olmadığı görülüyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO