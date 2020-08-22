  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ne diyeceği merak ediliyordu! Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması
Gündem

Ne diyeceği merak ediliyordu! Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyorum. Atılan her adımı yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 16:15:00 -
Ne diyeceği merak ediliyordu! Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti.

Türkiye'nin 7 yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılayacağı belirtilen tarihi keşfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da yaptığı açıklamayla duyurdu.

Dünyada büyük ses getiren gelişme ile ilgili AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu da değerlendirdi.

Van 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfinde emeği geçenleri tebrik etti.

Çalışmaları yakından takip edeceklerini ifade eden Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağı ile ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Gölge kabinemiz olan Politika İzleme Kurullarımızın ilgili birimleri başta Enerji Politikaları izleme Kurulu olmak üzere gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının milletimiz hayrına kullanılabilmesi için atılan her adımı yakından takip edeceğiz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı
Dünya

Yunan profesörden ülkeyi sallayan Türkiye çıkışı

Yunan Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, son dönemde gerilim yaşanan Ege ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye'nin haklı olduğunu..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı