Ne diyeceği merak ediliyordu! Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfetti.

Türkiye'nin 7 yıllık doğal gaz ihtiyacı karşılayacağı belirtilen tarihi keşfi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da yaptığı açıklamayla duyurdu.

Dünyada büyük ses getiren gelişme ile ilgili AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu da değerlendirdi.

Van 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz rezervi keşfinde emeği geçenleri tebrik etti.

Çalışmaları yakından takip edeceklerini ifade eden Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

"Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağı ile ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Gölge kabinemiz olan Politika İzleme Kurullarımızın ilgili birimleri başta Enerji Politikaları izleme Kurulu olmak üzere gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının milletimiz hayrına kullanılabilmesi için atılan her adımı yakından takip edeceğiz"