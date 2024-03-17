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Gündem Ne anlatırlarsa anlatsınlar olay oraya gidiyor! Balya balya avrolar deste deste dolarlar!
Gündem

Ne anlatırlarsa anlatsınlar olay oraya gidiyor! Balya balya avrolar deste deste dolarlar!

Yeniakit Publisher
2024-03-17 10:59:00 -
Ne anlatırlarsa anlatsınlar olay oraya gidiyor! Balya balya avrolar deste deste dolarlar!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Balya balya avrolar, deste deste dolarlar!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Yolsuzluk iddiaları karşısında ne kadar rahatlar, ne kadar pişkince açıklamalar yapıyorlar, görüyor musunuz.

Görüntülerde balya balya avrolar var.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp, “AKP’li avukat görüntüleri almış, sonra demiş ki, ‘Bu görüntüleri para karşılığı size vereyim.’ Demişiz ki, ‘Hiçbir çekinecek şeyimiz yok.’ Paranın geldiği yer belli, verildiği yer belli” diyebiliyor..

AKP’li avukat, AK Parti lehine bir iş yapmak istiyorsa, Cumhurbaşkanlığı seçimi-milletvekili seçimi öncesinde mi bunu yapar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoksa.. AK Parti cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini kaybedecek olsaydı, çok daha önemsiz hale gelecek olan mahalli seçimlere mi, işi bırakırdı..

Neresinden baksanız, mantık fukarası cevaplarla, deste deste dolarları saklamaya çalışıyorlar..

Özgür bey, “paranın nereden geldiği de nereye gittiği de belli” diyor..

O zaman soralım:

“Nereden geldiğini açıklar mısınız?”

Birisi çıkıp, “Ekrem İmamoğlu’nun ve çevresinin, müteahhitlerden topladığı rüşvet paraları” diye tanımlama yapsa..

Özgür Özel beyefendi ne diyebilir?

“İşte belgesi.. Şu işadamından, şu miktarda bağış alınmış. O işadamının da Ekrem İmamoğlu ile hiçbir ilgisi yok” diyebilir mi?

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Yorumlar

Açık seçim

Açık seçim ve saklı oy sayımı ile iktidarda kalan c. HALKtanUzak Partisinin son günleri.

Talib Agbi

ADALET varsa eger bunlarin topu yargilayip, annalarindan dogduklarina pisman edilsinler'ki cümle aleme ders olsun.
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