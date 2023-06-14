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Ekonomi Ne altın ne dolar Türkiye'de ihracat 250 milyon dolara dayandı: Türkiye'den meyve, sebze alındı
Ekonomi

Ne altın ne dolar Türkiye'de ihracat 250 milyon dolara dayandı: Türkiye'den meyve, sebze alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-14 10:26:00 - 2023-06-14 10:28:02
Ne altın ne dolar Türkiye'de ihracat 250 milyon dolara dayandı: Türkiye'den meyve, sebze alındı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 250 milyon dolara dayandı. Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artış sağlayarak 249,3 milyon dolar oldu. Türkiye'den tonlarca kasa kasa aldılar...

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'nin mayıs ayında 249,3 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç ettiğini bildirdi.

Gürüz, yazılı açıklamasında, sektörlerinin mayısta 334 bin 876 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini belirtti.

"Sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler şeftali, domates ve limon oldu"

Birlik olarak söz konusu ayda ülke dış satımına yüzde 51 destek verdiklerini aktaran Gürüz, "Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artış sağlayarak 249,3 milyon dolar oldu. Mayısta bölge ihracatımız yüzde 36 artışla 128 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Gürüz, mayısta en fazla ihracatın Rusya'ya yapıldığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün en çok ihraç ettiği ürünler şeftali, domates ve limon oldu. Şeftalide yüzde 123'lük artışla 56,8 milyon dolarlık, domateste yüzde 44 artışla 38,4 milyon dolarlık, limonda 22 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştık. İhracatta yüzde 7 artış ve 85,9 milyon dolarla Rusya birinci, yüzde 90 artış ve 34 milyon dolarla Romanya ikinci, yüzde 47 artış ve 26,5 milyon dolarla Ukrayna üçüncü sırada yer aldı."
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