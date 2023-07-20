Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Parasını oraya yatıranlar köşeye döndü, gram altın filan hikaye...

Dolar kurundaki artışlar birlikte tüm ürünlerde fiyat artışı ciddi derecede gözlemleniyor. Altın fiyatları her geçen gün yeni zirvelere gelerek rekor üstüne rekor kırarken öyle bir değerli maden var ki kâr olarak altın, dolar ve euroyu resmen solladı diyebiliriz. Yatırımcısına kâr ettiren bu maden bakır oldu.

Bakır gram altını solladı

Türkiye’de dolar, euro ve altın fiyatları vatandaşın gündeminde yer alırken bakır fiyatları da ilgilisi tarafından yakından takip ediliyor. Birçok üründe kullanılan bakır, artan fiyatları ile adeta göz dolduruyor. Bakır fiyatları özellikle pandemi sonrası bir hayli fazla arttı. Kar oranı bakımında gram altın adeta solda sıfır bırakan bakır fiyatları ilerleyen süreçlerde de kazandıracağı ifade ediliyor

Kilogram fiyatı zirve yaptı

Bakırın kilogram fiyatının 45 TL’den 302 liraya kadar çıktığını ifade eden Recep Karakaş, “13 yaşında başladığım bakırcılık mesleğini 40 yıldır sürdürüyorum. Bakıra artık eskisi kadar rağbet yok. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Eleman yetişmiyor. Bakır çaydanlık ve semaver sıcak suyu çabuk ısıtır geç soğutur. Çaydanlık ve semaverlerdeki çayın lezzetini başka hiçbir şeyde alamazsınız. Bakır sürahi ise soğuk suyun ısınmasını önler. Suyun içindeki bakterileri öldürür.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde ilgi arttı

Son dönemde bakır ürünlerine de artan ilgiye dikkat çeken Karakaş, “Bakır ilk önce polisajdan keçeye girer. Daha sonra sıvamaya girer ve burada şeklini alır. Bakırın parlaması için fırça işlemi uygulanır. Bir sonraki aşamada yıkanıp, kurutularak bant işlemine geçilir. Bant işleminden sonra boyanan ve vernik atılan bakır süsleme için işleme ve kart işlemlerinden geçerek son halini alır. Okulun olmadığı dönemlerde babama yardımcı oluyorum. Artık eskisi gibi bakırcılıkta eleman bulunmuyor. 10 yıldır hemen hemen bu şekilde babama yardımcı oluyorum.” dedi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO