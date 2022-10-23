Ne altın ne dolar ne de euro! Kaan Sarıaydın yeni tahminini duyurdu: Yakında göreceksiniz bunu alan kazanır

Stratejist Kaan Sarıaydın, değişen dünya düzeninde en çok kazandıran yatırım aracının toprak ve tarım arazisi olacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kaan Sarıaydın yeni dünya düzenine ilişkin vatandaşları uyardı.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız yüzyılda yatırımsal anlamda kapital güç sürekli teknolojik yatırımların kazandırıldığını söylüyor ve yönlendirmeleri bu yönde yapıyor. Bu nedenle küresel piyasada para genelde çoğunlukla bu yöne doğru akıyor. Yeni dünyayı okuyamayan ve ‘söylüyorsa doğrudur, söyleniyorsa doğrudur’ mantığı ile yön alan insanlar bilmedikleri denizlerde boğulmaya mahkumdurlar. Evet, teknolojik yatırımlar her zaman kazandırır tabi ki ama ürettiğin zaman kazandırır. Üretileni alarak, yatırım yaparak olmaz. Ayrıca emlak sektörü de kazandıran bir sektördür ama tasarlanmak üstenen dünyada tarım en çok kazandıran alan olarak yerini alacaktır. Toprak fabrikadır sözümü tekrarlamak istiyorum. Toprak, tarım en güvenilirliği olan alanlardır" dedi.

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