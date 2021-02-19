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Ekonomi Ne altın ne dolar ne de euro! Bitcoin, 52 bin 825 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne de euro! Bitcoin, 52 bin 825 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi

Son dönemdeki hızlı yükselişine devam eden kripto para birimi Bitcoin, 52 bin 825 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 14:34:00 -
Ne altın ne dolar ne de euro! Bitcoin, 52 bin 825 dolar değere ulaşarak rekor tazeledi

Bitcoin, yüzde 2'den fazla artışla 52 bin 825 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen günlerde 50 bin dolar barajını aşan Bitcoin, 51 bin 259 dolar değerine ulaşmıştı.

Analistler, kripto para yatırımcılarını volatil hareketler için uyardı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamıştı. Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin yüzde 14 artarak tarihi zirvesini gördü ve 44 bin 300 dolara ulaşmış, daha sonra da uzun süre 43 ila 44 bin dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etmişti.

Kripto para madenciliğinin maliyetine ilişkin tartışmalar gündemde. Analistler, etherium ve diğer alt coinlerin madenciliğine ilişkin hızlı karar almamak gerektiğini ifade ediyor.

Piyasada yatırımcıların bitcoine yönelmelerinin pandemi ile hızlandığı gözleniyor. Uzmanlar bunun kalıcı bir trend olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD’li iş insanı Bill Gates de Bitcoin’le ilgili ılımlı konuştu. Bitcoin satın almadığını belirten Gates, “Bitcoin’e karşı da değilim. Bu konuda tarafsızım. Parayı daha dijital bir hale getirmek ve transfer ücretlerini düşürmek Gates Vakfı’nın gelişmekte olan ülkelerde yaptığı bir şey” diyerek, “Bitcoin o anki çılgınlığa veya görüşlere göre yükselip düşebiliyor ve bunun nasıl gelişeceğini tahmin etmemin bir yolu yok” ifadelerini kullandı.

Gates, Gate The Wall Street Journal’de yayımlanan açıklamasında ise, “Kripto paraların çalışma şekli bazı suçların işlenmesine yardımcı oluyor. Bunun olmaması gerekiyor” dedi.

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