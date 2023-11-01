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Ekonomi Ne altın ne dolar ne borsa ne de kripto para tüm tahminleri hep tutan Mert başaran son tüyoyu ilan etti: Yatırım için bunu yapın
Ekonomi

Ne altın ne dolar ne borsa ne de kripto para tüm tahminleri hep tutan Mert başaran son tüyoyu ilan etti: Yatırım için bunu yapın

Yeniakit Publisher
2023-11-01 18:02:00 - 2023-11-01 18:13:36
Ne altın ne dolar ne borsa ne de kripto para tüm tahminleri hep tutan Mert başaran son tüyoyu ilan etti: Yatırım için bunu yapın

Altın, dolar kuru ve borsada fiyatlar üzerine dikkat çeken tahminlerde bulunan Emlak Ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, vatandaşlara para kazandıracak yöntemi açıkladı. İşte son tahmini

Yatırım tavsiyeleri ve danışmanlıklarıyla bilinen Mert Başaran bu kez ev almak isteyen yatırımcısına önemli tüyolar verdi. Ev almak istiyorsanız bu tavsiyeler dikkate alınabilir.
Yatırım Uzmanı Mert Başaran yatırımlık ev almayı düşünen yatırımcılara kritik ve dikkate değer tüyolar verdi.

Yatırım amaçlı ev almayı düşünenlere ‘küçük daire’ tavsiyesinde bulunan yatırım uzman Mert Başaran, “Eğer ev almayı düşünüyorsanız, küçük dairelere yönelmek mantıklı olabilir.” dedi.

EV YATIRIMINDA 1+0 DAİRELERİN GETİRİSİ

Mert Başaran genellikle 1+0 dairelerin yatırım olarak iyi getiri sunduğun altını çizdi. Başaran bu evlere kiracı bulma ve kiraya verme işlemlerinin daha hızlı gerçekleştiğini söyledi.

EN İYİ KİRA GETİRİSİ BU DAİRELERDE
Mert Başaran, “Özellikle üniversite yakınlarındaki bu daireler, öğrenciler için cazip olduğu için kiracı dönüş hızı yüksektir. Bir öğrenci, genellikle 3-4 yıl gibi kısa bir süre içinde üniversite eğitimini tamamlar, bu da size sürekli kiracı değişikliği getirir.” diye konuştu.
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EN İYİ AMORTİSMAN SÜRESİ BU DAİRELERDE
haberx'in aktardığı haberde: Yatırım danışmanı Mert Başaran, “Aynı şekilde, bu tür daireler, oturum amacıyla değil yatırım amacıyla alındığı için, bizim için en önemli kural "Yatırım Getirisi"dir. Amortisman süresidir. En iyi amortisman süreleri bu tür dairelerde görülür. 1+0 daireler, genellikle 12-13 yıl içinde yatırımınızı amorti edebilir. Yani, evi aldığınız fiyatla aylık kira geliri kaç ayda geri dönüyorsa, bu tür daireler genellikle kısa sürede geri dönüş sağlar. Amortisman süresi, yatırımınızın ne kadar hızlı getiri sağlayacağını gösterir.” uyarısında bulundu.

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