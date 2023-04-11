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Ekonomi Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 12:51:00 -
Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Türk vatandaşlarına ekonomi konusunda yatırım tavsiyesinde bulundu.

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran'ın Youtube kanalına konuk olan futbolcu Burak Yılmaz, Türk vatandaşlarına ve küçük yatırımcılara yatırım deneyimlerini paylaştı.

38 yaşındaki Milli futbolcu Lille macerasının ardından son olarak Fortuna Sittard'da futbol yaşantısını sürdürüyor.

Yurt dışı deneyimlerini ve yatırım hamlelerini açıklayan Burak Yılmaz, tarlaya yatırım yapanların her zaman kazanacağını ifade etti.

İşte Burak Yılmaz'ın o açıklamaları:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kendime uzun zamandan beri gereksiz bir şey almıyorum. Mesela bir gözlüğüm varsa başka almıyorum. Ben 20'li yaşlarda Beşiktaş'a transfer olduğumda cebime çok büyük paralar girdi. Ben orada hata yaptım. Hemen kendime araba aldım. Hata yaptım. Bu zamanki aklım olsaydı, araba almazdım. Marka takıntım eskiden de yoktu. Şu an Avrupa'dayım. Burada marka takıntısı yok. Ben burada ekstra bir görgüsüzlük ve lüks takıntısı görmedim. Küçük yatırımcıya para kazandırmak bence en değerli şey. Avrupa'da herkes kendi işini yapıyor. Evlerinde çalışan yok mesela. Özellikle bu dönemde paramızı tutmalıyız. Kesinlikle dost tavsiyesi ile yatırım yapmayın. Toprak her zaman değerlidir. Ben alınmış toprağın her zaman değerli olduğunu düşünüyorum. Ben bu sıralarda kripto alanına yatırımlar yapıyorum. İlgimi çekiyor. En değerlisi toprak yatırımı şu an bence. Riskli, risksiz ve orta yatırımlı işler var. Ben genelde risksiz yatırımlar yapıyorum. Genç kardeşlerimiz babalarını mutlaka dinlesinler. Onlardan fikirler alsınlar.

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