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Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler bayram etti

Stoke City'den tekrar Galatasaray'a gelen Badou Ndiaye, ardında bıraktığı İngiliz taraftarlardan hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Transferin gerçekleşmesinin ardından sosyal medyada futbolcuyu hedef alan paylaşımlar yapan taraftarlar "Sakın takıma dönme" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:35
Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler bayram etti

Galatasaray'ın Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye için İngiliz ekibinin taraftarlarından şok tepki geldi. Senegalli futbolcunun takıma katıldığından bu yana beklenen performansı sergileyemediğini düşünen taraftarların, oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe gitmesinden memnun olduğu ortaya çıktı.

Stoke City'nin bonservisine 16 milyon euro verdiği 27 yaşındaki futbolcunun geçen sezonki performansı tatmin edici bulunmazken, bir de üstüne üstlük takımın küme düşmesiyle Ndiaye'nin iyice gözden düştüğü belirtildi.

"GERİ DÖNME"

Stoke City taraftarlarının sosyal medya paylaşımları, kulübe dair haberler yapan siteler tarafından "Geri dönme… Stoke City taraftarları oyuncunun gidişinden memnun" başlığıyla verildi.

Taraftarların gerçekleştirdikleri paylaşımlardan yapılan bazı alıntılar şöyle:

-'Etebo, Ndiaye'den daha iyi'
-'Geri gelme'
-'Güle güle Ndiaye'
-'Bizim elimizde Ryan Woods var, boşverin'
-'İyi ki gitti'

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:35
  1. Stoke City
  2. Galatasaray
  3. Badou Ndiaye

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