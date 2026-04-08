  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vietnam’dan bu yana en büyük hezimet: Profesör Robert Pape’den Trump’ın ateşkesine "stratejik yenilgi" teşhisi Ateşkes sonrası yeni hamle! ABD ve İran arasında yüz yüze temas Ekrem'e anladığı dilden: Haddini bil! Yeni ekonomi programı tıkır tıkır işliyor! Türkiye'nin CDS primi çakıldı AFAD duyurdu: Çorum'da korkutan deprem Bakan Işıkhan İŞKUR verilerini paylaştı: 3 ayda 331 bin kişiyi işe yerleştirdik Trump’ın 10 saatlik "medeniyet" resti: Hürmüz ve karşılıklı şartlarla iki hafta nefes payı CHP’li Bozbey ve avanesine yargı darbesi: Yolsuzluk aile boyu! Tutuklu sayısı 35’e yükseldi İstanbul'da trafik korkunç seviyede Yoğunluk yüzde 83 ulaşım iflas etti Tahran sokaklarında zafer çığlıkları: İran’ın mukavemeti ABD’ye geri adım attırdı!
NBA'de sakatlık kabusu: Kevin Porter Jr. ameliyat oldu, sezonu kapattı
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milwaukee Bucks’ın yıldız guardı Kevin Porter Jr.’dan kötü haber geldi. Sezon başından beri sakatlıkla boğuşan 25 yaşındaki oyuncu, sağ dizinden geçirdiği operasyonun ardından parkelere veda etti. Bucks başantrenörü Doc Rivers, oyuncusunun durumunu "İlk maçın sekizinci dakikasında başlayan bir felaket" sözleriyle özetledi.

Milwaukee Bucks forması giyen Kevin Porter Jr., sağ dizinden geçirdiği artroskopik operasyonun ardından sezonu kapattı.

Bucks kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, Porter'ın salı günü Vail, Colorado'da ameliyat edildiği ve operasyonun The Steadman Clinic'ten Dr. Tom Hackett tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Milwaukee başantrenörü Doc Rivers, oyuncunun sakatlık sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rivers, Porter'ın yaşadığı problemin sezonun henüz başında ortaya çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Her şey sezonun ilk maçının sekizinci dakikasında başladı. Genel performansına baktığınızda gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Hatta daha da iyi bir sezon geçirebilirdi ama sakatlık, ilk maçın sekizinci dakikasında onu yakaladı ve o noktadan sonra hiçbir zaman tam anlamıyla toparlanamadı."

25 yaşındaki guard, son olarak 17 Mart tarihinde forma giymişti. Porter, bu sezon çıktığı 38 maçta 17.4 sayı, 7.4 asist ve 5.2 ribaund ortalamalarıyla oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

Rivers ayrıca Porter ile arasında geçen bir diyaloğu da paylaşarak oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını gözler önüne serdi. Deneyimli koç, Porter'ın pazar günü kendisine "Koç, seni hayal kırıklığına uğrattım" dediğini aktarırken, bu sözlere şu şekilde karşılık verdiğini belirtti: "Hayır, sorun yok. Sen sadece sakatlandın. Bu oyunun bir parçası ve böyle şeyler olur."

Ne Samsunspor ne de Konyaspor!
Ne Samsunspor ne de Konyaspor!

Spor

Ne Samsunspor ne de Konyaspor!

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"

Spor

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'ten şampiyon Çanakkalespor'a tebrik! "Namağlup şampiyonluk gururumuzdur!"

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş’ta Antalyaspor alarmı: Sergen Yalçın’dan şampiyonluk ruhuyla taktik prova
Beşiktaş’ta Antalyaspor alarmı: Sergen Yalçın’dan şampiyonluk ruhuyla taktik prova

Spor

Beşiktaş’ta Antalyaspor alarmı: Sergen Yalçın’dan şampiyonluk ruhuyla taktik prova

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23