NBA’de play-off maçları başladı! Alperen Şengünlü Rockets, Lakers'a kaybetti

AA Giriş Tarihi:
NBA’de play-off maçları başladı! Alperen Şengünlü Rockets, Lakers'a kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengünlü Houston Rockets, Batı Konferansı play-off ilk tur birinci maçında deplasmanda Los Angeles Lakers'a 107-98 yenildi.

Alperen Şengünlü Rockets, play-off ilk tur birinci maçında Lakers'a kaybetti. Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist kaydetti.

Konuk ekipte Jabari Smith 16 sayı ve 12 ribaunt, Tari Eason ise 16 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Amen Thompson da 17 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Lakers'ta attığı 27 sayıyla maçın en skorer ismi olan Luke Kennard, galibiyette başrolü oynadı.

Ev sahibi ekipte LeBron James, 19 sayı ve 13 asist, Deandre Ayton ise 19 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

DONOVAN MİTCHELL, CAVALİERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı play-off ilk tur birinci maçında Cleveland Cavaliers, sahasında Toronto Raptors'ı 126-113 mağlup etti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Max Strus 24 sayı kaydederken James Harden 22 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Raptors'ta ise RJ Barrett 24, Scottie Barnes 21 ve Brandon Ingram 17 sayıyla maçı tamamladı.

