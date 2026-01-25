NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanında kazandı! Bulls üst üste 4. galibiyetini aldı

  • İSTANBUL
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yendi. Chicago Bulls DA Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'de Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks deplasmanında kazandı. American Airlines Center'da Mavericks'e konuk olan Lakers, Luka Doncic'in 33 sayı, 8 ribaunt, 11 asistlik performansıyla sezonun 27. galibiyetini aldı.

LeBron James ve Rui Hachimura, 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Mavericks'te ise Max Christie'nin 24 ve Naji Marshall'ın 21 sayısı, sezonun 27. yenilgisini önleyemedi.

BULLS'TAN ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Chicago Bulls, United Center'da ağırladığı Boston Celtics'i 114-111 mağlup etti ve üst üste 4 olmak üzere bu sezon 23. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Coby White 22 ve Nikola Vucevic 16 sayı kaydetti.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 33 ve Anfernee Simons'ın 21 sayısı, sezonun 17. mağlubiyetini engelleyemedi.

Philadelphia 76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona ise New York Knicks'e 112-109 yenildikleri mücadelede 2 sayı, 1 ribaunt, 1 blok üretti.

