  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den Tarihi İtiraf! 'Korsan Gibiyiz' Çocukları parçalayan köpekler hala sokakta! Hiç kimse güvende değil 3 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi İran yeni plan sundu! Trump açıklama yaptı ABD suçladı! Meksika valiyi görevden aldı Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyine hava saldırısı düzenledi Yığınak devam ediyor! ABD askeri uçakları Orta Doğu'ya yöneldi İran'a saldırı ihtimali! Siyonistler hazırlanıyor Başıboş köpek lobisi! Mama fabrikaları olan vekiller kim? İran yüzlerce kişinin mal varlığına el koydu
Spor NBA’de bir takım daha konferans yarı finaline yükseldi
Spor

NBA’de bir takım daha konferans yarı finaline yükseldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
NBA’de bir takım daha konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics'i 109-100 yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline yükselmeyi başardı.

TD Garden'daki NBA Doğu Konferansı ilk tur serisi 7. maçında Celtics'e konuk olan 76ers, Joel Embiid'in 34 sayı, 12 ribaunt ve Tyrese Maxey'nin 30 sayı, 11 ribauntluk katkısıyla galibiyete ulaştı.

Seriyi 3-1 geriden gelerek kazanan 76ers'ta VJ Edgecombe 23 ve Paul George 13 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona ise karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla 76ers, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks ile eşleşti.

Jayson Tatum'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta Celtics adına Jaylen Brown'ın 33, Derrick White'ın 26 ve Neemias Queta'nın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Celtics, NBA tarihindeki bir play-off serisinde 3-1 öndeyken elenen 14. takım oldu.

NBA'de play-off yarı finaline çıkan iki takım belli oldu
NBA'de play-off yarı finaline çıkan iki takım belli oldu

Spor

NBA'de play-off yarı finaline çıkan iki takım belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23