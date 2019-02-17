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NBA ve FIBA, Afrika'da basketbol ligi kuruyor

- 12 kulübün yer alacağı Basketbol Afrika Ligi'nin Ocak 2020'de başlaması planlanıyor

17 Şubat 2019 Pazar 15:00
NBA ve FIBA, Afrika'da basketbol ligi kuruyor


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ortaklığıyla Afrika'da 12 kulübün yer alacağı yeni bir profesyonel lig kurulacağı açıklandı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ABD'nin Charlotte kentindeki NBA All-Star organizasyonu sırasında bir araya gelen NBA Başkanı Adam Silver ve FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Afrika Ligi'ni (BAL) başlatma planlarını duyurdu.

Ocak 2020'de başlaması planlanan BAL, NBA'in Kuzey Amerika dışında bir lig kurmak için yaptığı ilk iş birliği olacak.

FIBA ve NBA, Angola, Mısır, Kenya, Fas, Nijerya, Ruanda, Senegal, Güney Afrika ve Tunus dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesini temsil edecek 12 takımı belirlemek için bu yılın sonunda eleme turnuvaları düzenlemeyi planlıyor. Elemelerde aynı ülkeden ikiden fazla takım lige çıkamayacak.

Ayrıca oyuncu, antrenör ve hakemler için eğitim ile altyapı yatırımları dahil olmak üzere Afrika'da basketbolun sürekli gelişimine yönelik mali destek sağlanması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:00
  1. Basketbol
  2. FIBA
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