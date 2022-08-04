  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...
Spor

NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...

NBA takımlarından Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Bormio kampına davet edilmesine rağmen izinsiz olarak katılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 18:12:00 -
NBA kariyeri daha önemliymiş! Yazıklar olsun sana...

NBA takımlarından Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, Bormio kampına davet edilmesine rağmen izinsiz olarak katılmadı.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve EuroBasket 2022’de yer alacak olan 12 Dev Adam, geçtiğimiz günlerde Bormio’da toplanmış ve çalışmalarına başlamıştı.

Ergin Ataman yönetimindeki Milli Takım'da aday kadroda yer alan 24 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven ise Bormio’daki kampa katılmadı.

"NBA performansım daha önemli"

Basketfaul’de yer alan habere göre; Ömer Faruk Yurtseven, Milli Takım’ın Bormio’da başlayan kampına 'Bu sezonki NBA performansının daha önemli olduğunu' gerekçe göstererek gelmedi.

Yurtseven'in bu hareketi, basketbolseverleri kızdırdı.

NBA’de Miami Heat forması giyen genç basketbolcu, 2019 yılında da A Milli Takım aday kadrosuna katılmamış ve 8 maç ceza almıştı.

Obradovic'in sözleri gündemde

Öte yandan Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk için Obradovic'in söylediği sözler de gündeme geldi.

2017 yılında sarı-lacivertlilerle sözleşme uzatmayarak NBA'e giden genç basketbolcu hakkında sert sözler söyleyen başarılı teknik adam, şunları kaydetmişti:

"Ömer, 'kalsam mı, gitsem mi?' diye bize teklifte bulunmadı. Çünkü sadece kendisini düşünüyor. Onun için takım yok. Sezon başında yeni bir kadro kurduk ve gençlere şans verme kararı aldık. Kendisine 5 yıllık kontrat teklif ettik. Zaman istedi ve 2 ay düşündü. En sonunda imzalamak istemediğini söyledi.

Avrupa Ligi'nde en çok forma şansı alan genç ama bu onun farkında değil. Son 3 yıldır bizden maaşını da alıyor. Ben onu daha 15 yaşında Oklahoma City Thunder maçında oynattım ve ona göre hücum düzenledim ama o burada devam etmek istemiyor. Sadece gelip benimle o kampa gitmek istediğini konuşsaydı zaten izin verirdim."


Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık
Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Ekonomi

Bakan Nebati'den Tahıl Koridoru açıklaması: Gıda fiyatlarının seyrini ele aldık

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!
Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Medya

Aleyna Tilki iyice zıvanadan çıktı!

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!
Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Sağlık

Keratokonus nedir? Tedavisi nasıl olmalıdır? Sürekli gözlerinizi ovuşturuyorsanız sebebi keratokonus olabilir!

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler
Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Kadın - Aile

Diş macunu ile ocak temizliği nasıl yapılır? Ocak demirleri nasıl temizlenir? Pratik yöntemler

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!
Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Kadın - Aile

Çaydanlık kireci nasıl temizlenir? Bu yöntemler çaydanlıkları elmas gibi parlatıyor!

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''
Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Dünya

Suriye ve Afganistan'ı işaret etti! ''ABD ve Batı bedelini ağır ödeyecek''

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!
Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Aktüel

Türk diplomatların katilleri böyle aranıyor! 1 milyon dolar ödül verilecek!

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?
Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Çatlamış topuklarınızı bu kürlerle iyileştirin! Topuk çatlağına ne iyi gelir, evde ayak bakımı nasıl yapılır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23