NBA All Star 2019 hangi kanalda, NBA All Star 2019 maç programı, NBA All Star 2019 kadroları merak konusu oldu. Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından olan NBA All-Star başlıyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019’u basketbolseverler, NBA yıldızlarının yer aldığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşmasının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak. Peki NBA All Star 2019 ne zaman NBA All Star saat kaçta?

NBA All Star 2019 etkinlikler, 68. defa düzenlenecek All-Star maçıyla sona erecek. Geçen yıl formatı değişen gösteri karşılaşması, 18 Şubat Pazartesi günü TSİ 04.00'te oynanacak. Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından olan NBA All-Star başlıyor. Yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşmasının yapılacağı NBA All-Star hafta sonu etkinlikler, TSİ sabaha karşı başlıyor. Peki, NBA All Star saat kaçta? ABD'nin Charlotte kentinde düzenlenecek Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2019, bu gece yarısından sonra (16 Şubat) TSİ sabaha karşı başlayacak. Basketbolseverler, NBA yıldızlarının parkeye çıktığı All-Star hafta sonu etkinliklerinde yükselen yıldızlar maçı, yetenek yarışmaları ve All-Star karşılaşmasının yanı sıra ünlüler müsabakasını da izleme fırsatı bulacak. Charlotte Hornets'ın sahası Spectrum Center, ilk, Charlotte kenti ise 1991'den sonra bir kez daha NBA All-Star maçına ev sahipliği yapacak. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Dr. Mehmet Öz de forma giyecek

Hafta sonunun ilk etkinliği, TSİ 03.00'te başlayacak ünlüler maçı olacak. Eski basketbolcu Ray Allen, eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi spor ve televizyon dünyasından tanınmış kişilerinin yanı sıra ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz de maçta forma giyecek. Kadrolarında en az 3 çaylak ve en az 3 ikinci yıl oyuncusu bulunduran, 10'ar kişilik ABD karması ile dünya karmasının karşılaşacağı yükselen yıldızlar maçı ise aynı gün TSİ 05.00'te oynanacak. Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, dünya karması adına sahaya çıkacak. Dünya karmasında Cedi'nin yanı sıra Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls) ve Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) yer alacak.

ABD karmasında ise Jarrett Allen (Brooklyn Nets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Marvin Bagley, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson (Memphis Grizzlies), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Kevin Knox (New York Knicks) bulunuyor.

3 sayı ve smaç yarışları saat kaçta?

Etkinliğin ikinci gününde yapılacak yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları TSİ 04.00'te başlayacak. Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getirecek yetenek yarışmasında Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) parkeye çıkacak.

3 sayı yarışmasında, unvanını korumaya çalışacak Devin Booker (Phoenix Suns), 2006 şampiyonu Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), 2015 şampiyonu Stephen Curry (Golden State Warriors), Damian Lillard, Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker'dan (Charlotte Hornets) oluşan 10 isim yer alacak. Geçmiş yıllarda Michael Jordan, Kobe Bryant, Dominique Wilkins, Vince Carter ve Jason Richardson gibi isimlerin kazandığı smaç yarışmasında ise Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, Atlanta Hawks'tan John Collins, New York Knicks'ten Dennis Smith ve Oklahoma City Thunder'dan Hamidou Diallo mücadele edecek.

NBA All-Star hangi kanalda yayınlanacak?

Smaç Yarışması NBA All-Star, 15 February Friday günü, NBA TV kanalından yayınlanacak. Başlama saati 05:30 Etkinliği/Programı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.