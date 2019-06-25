Nazmi Mete Cantürk kimdir? ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Nazmi Mete Cantürk için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Peki Nazmi Mete Cantürk kimdir?

ABD’nin İstanbul Konsolosluğu’nda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Nazmi Mete Cantürk için yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Peki Nazmi Mete Cantürk kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, "anayasayı ihlal'', "casusluk'' ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk'ün 31 Ocak'ta savcılığa gelerek teslim olmuştu. İddianamede Cantürk'ün çok sayıda FETÖ mensubuyla iletişim halinde olduğu ve 'elde edilen kanıtların, şüphelinin FETÖ talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğuna işaret ettiği' dile getirilmişti.

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