Nazilli’de Çanakkale Şehitleri Anısına Bisiklet Kupası düzenlendi

Nazilli Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen ve Çanakkale şehitleri anısına gerçekleştirilen bisiklet kupası kriteryum yarışlarına Türkiye’nin dört bir yanından 140 sporcu katıldı. Nazillili bisiklet severlerin de destek verdiği 7 kategoride yapılan yarışlar şenlik tadında gün boyu sürdü.

Nazilli Yıldıztepe Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı önündeki alanda düzenlenen yarışlara Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinden gelen toplam 140 sporcu katıldı. Yarışları AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve konuk bisiklet kulüplerinin yarışmacıları ve yöneticileri izledi. Sabah saatlerinde Belediye Meydanında toplanan sporcular ve Nazillili sporseverler önce şehitler için saygı duruşunda bulunarak ardından istiklal marşını hep birlikte söyledi. Daha sonra Belediye Meydanından hareket eden 140 sporcu ve etkinliğe ilçeden katılan bisikletli gruplar toplu halde yarışların yapılacağı alan geçti. Nazilli Caddelerinde zil çalarak hem bisikletliler için trafikte farkındalık sağlamak hem de Çanakkale Şehitleri ansına saygı için zil çalarak ilerleyen bisikletli grup kortej halinde yarış alanına ulaştı.

Nazilli Belediyesi Mehter Takımının konseri ile hazırlıklarını tamamlayan yarışçılar Yıldız Bayan, Genç Bayan, U 15 Yıldız Erkek, U 17 Yıldız A Erkek, Genç Erkek, Master 35-45 Yaş Erkek ve Master 45+ Erkek kategorilerinde pedal çevirdiler. Nazilli Caddelerinde özel olarak hazırlanan 4 Kilometrelik parkurda alkışlar altında yarışan sporculardan ilk üçe girenlere Nazilli Belediyesi tarafından çeşitli ödüllerle birlikte para ödüllerinin yanısıra sponsor firmaların ödülleri de takdim edildi.

Yarışlara katılan ve dereceye giren sporcular, Nazilli’de ilk kez yapılan Çanakkale şehitleri anısına bisiklet kupası kriteryum yarışlarının çok güzel geçtiğini ifade ederek, mükemmel ev sahipliği ve ikramlar nedeniyle Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ettiler.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, bisiklet sporunu ilçede yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Özgür Özkan hocamızın gayretleri ile bisiklet sporunu ilçemizde yaygınlaştırmaya çalışmaktayız. Sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bisikleti sadece yarışmak amacıyla değil spor amacıyla kullanmalıyız” dedi.

Kriteryum Bisiklet yarışlarının Nazilli’de ilk kez düzenlendiğini ifade eden NAZBİDOS Başkanı Özgür Özkan; “Çanakkale Şehitlerini anısına Nazilli Kriteryum Yarışı düzenledik. Öncelikle ilçemizde böyle bir organizasyonun yapılmasında vesile olan Sayın Belediye Başkanımız Haluk Alıcık’a çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizin katkıları ile böyle bir organizasyon yapıldı. 8 ilden Nazilli’ye gelen ve 7 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda yaklaşık 140 sporcu mücadele veriyor. Kategorilere göre 4-5-6-7 tur şeklinde etaplarımız var. Bilindiği gibi 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi anma günü. Biz de bu gün vesilesiyle böyle bir anlamlı günü böyle güzel bir etkinlikle kutlamak, kalıcı hale getirmek istedik. Hem Nazilimizin bisiklet sporuna ilgisini artırmak, bisiklet sporunun nasıl yapıldığını görmelerini sağlamak açısından hem de Nazillimizi tanıtmak açısından güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha büyük organizasyonlara da imza atmaya çalışacağız. Destek verildiği takdirde bu organizasyonları Nazilli’de çok daha iyi yerlere getireceğimizi düşünüyorum” dedi.