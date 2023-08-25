Nazi Almanyası’nda milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olan doktor Josef Mengele'ye benzetti Altaylı’dan Canan Karatay’a inanılmaz sözler

İşte Altaylı'nın Canan Karatay hakkındaki yorumu;

Karatay’ı Nazi Almanyası’nda milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olan doktor Josef Mengele'ye benzediğini karar belirten altaylı, "zannederim, ünlü doktor Canan Karatay hanımefendi de, dr. Mengele kadar olmasa da, bilerek veya bilmeyerek çok sayıda hastanın ölümüne doğrudan ya da dolaylı yoldan sebep olmuştur." sözlerini dile getirdi.

Canan Karatay'ın kendi uzmanlık alanı olmayan konularda yorum yaptığına değinen gazeteci Altaylı, hiçbir somut bilgiye ya da araştırmaya dayanmayan önerileri ile insanların yanlış yönlendirdiğini söyledi.

İnsanların kullandıkları ilaçları terk ettirerek tanımadığı görmediği insanların sosyal medya üzerinden farklı gıdaların yönelmesine teşvik ettiğini belirten Altaylı, Karatay'ı dinleyenlerin kanıtlanmamış rejimler ve gıdalar hakkında güzellemeler yapılarak milyonlarca insanın hastalanmasına neden olan durumlara yol açtığını dile getirdi.

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Karatay'ın insanların ölümüne sebebiyet vermiş olabileceği sözlerini ifade eden Altaylı, medeni bir ülkede canan Karatay gibi birisinin hekimlik yapmaması gerektiğini söyledi. Açıklamalarına devam eden Fatih Altaylı, şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Medeni bir ülkede Canan Karatay gibi birisi değil hekimlik yapmak, bir hastanenin veya hekim muayenehanesinin önünden bile geçirilmez, tıp doktorluğu yapması ömür boyu yasaklanır, tazminat davalarından tüm servetini yitirirdi."