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Naz Aydemir: "Taraftarımız bizim yedinci oyuncumuz olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın tecrübeli pasörlerinden Naz Aydemir Akyol, Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:42
Naz Aydemir: "Taraftarımız bizim yedinci oyuncumuz olacak"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın tecrübeli pasörlerinden Naz Aydemir Akyol, Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulundu. Gruptaki takımlardan Sırbistan’ın çok iyi bir rakip olduğunu söyleyen Naz Aydemir, "Ankara’da taraftarımız, bizim yedinci oyuncumuz olacaktır" dedi.


A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı pasörlerinden Naz Aydemir Akyol, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşecek olan Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na dair açıklamalarda bulundu. Milli formayı giydiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan başarılı sporcu, "Voleybola verdiğim bir senelik aradan sonra, özellikle kendi ev sahibi olduğumuz bu turnuvada, oğlumun da beni izleyecek olması beni ayrı bir şekilde motive ediyor. Bu yüzden şimdiden çok heyecanlıyım. Ankara bizim için her zaman çok şanslı bir şehirdir. 2003’te Filenin Sultanları ilk defa Avrupa ikincisi oldu. Biz sonra olimpiyata katılma hakkı elde ettik. VNLl’de, Grand Prix’de sayısız maç galibiyetlerimizde, Ankara seyircisinin inanılmaz desteği var bize. Eminim ki şu an, önümüzde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası’nda da bizi desteklemeye devam edecekler, salonu hınca hınç dolduracaklar ve bizim yedinci oyuncumuz olacaklar" diye konuştu.



"Sırbistan maçına kadar hata yapmamalıyız"


Grupta güçlü rakiplerin olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren Naz Aydemir Akyol, "Rakiplerimiz oldukça iyi, özellikle grubumuzda Avrupa ve dünya şampiyonu Sırbistan var. Ancak Sırbistan maçına gelene kadar, diğer rakiplerimiz de küçümsemek, hafife almak gibi bir hataya asla düşmeyeceğiz. Çünkü bu bir turnuva. Sonu düşünmekten çok, gün gün ilerleyeceğiz. Her maç, her rakip bizim için ayrı önemli. Hepsi ayrı tarzlarda voleybol oynuyorlar. Onlara adapte olmaya çalışacağız. Sonrasında da bakalım, madalya için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Son olarak milli takım seyircisine mesaj veren başarılı voleybolcu, "Ankara voleybolu çok seviyor, biz de Ankara seyircisini çok seviyoruz. Ve bize uğurlu geldiklerine inanıyoruz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bizi yalnız bırakmayacaklar. Turnuvanın başından sonuna kadar, kazanacağımız madalya için bizlerle beraber, aynı şekilde efor sarf edecekler. Bizimle beraber sevinip bizimle beraber inşallah üzülmeyecekler. Ve turnuva sonunda, boynumuzda altında gülen taraf biz olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:42
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