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Aktüel Navalnıy hastaneye kaldırıldığı gün giydiği kıyafetleri talep etti
Aktüel

Navalnıy hastaneye kaldırıldığı gün giydiği kıyafetleri talep etti

Rus muhalif Aleksey Navalnıy: - "Şu anda zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetlerle ilgileniyorum. Tedavi için Almanya’ya göndermeden önce beni çırılçıplak soydular"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:03:03 -
Navalnıy hastaneye kaldırıldığı gün giydiği kıyafetleri talep etti

MOSKOVA (AA) - Rus muhalif Aleksey Navalnıy, rahatsızlandığında üzerinde bulunan kıyafetlerin kendisine verilmesini talep ederek “Noviçok zehrine büyük ihtimalle kıyafetlerim üzerinden temas ettirildim, bu nedenle zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetler önemli delillerdir.” dedi.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinde tedavisi süren Navalnıy, kişisel blog sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının üzerinden bir ay geçtiğini belirten Navalnıy, "Fransa ve İsveç’ten iki bağımsız laboratuvar, hem vücudumun üzerinde hem de içinde Noviçok’un varlığını teyit ettiler." ifadesini kullandı.

Rusya’da ise konuya ilişkin bir "şov" sergilendiğini anlatan Navalnıy, "Bazen beni kimsenin zehirlemediğini açıklıyorlar, bazen ise Batılı istihbarat servislerinin beni zehirlediğini anlatıyorlar. Rusya’da hala adli bir soruşturma açılmadı fakat hastaneye kaldırılmama yönelik bir ön soruşturma yürütülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu ön soruşturma üzerinden 30 gün geçtiğine işaret eden Navalnıy, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetlerle ilgileniyorum. Tedavi için Almanya’ya göndermeden önce beni çırılçıplak soydular. Noviçok zehrine büyük ihtimalle kıyafetlerim üzerinden temas ettirildim, bu nedenle zehirlendiğimde üzerimde bulunan kıyafetler önemli delillerdir. Kanunların müsaade ettiği 30 günlük ön soruşturma süresi sona erdi ve rahatsızlandığımda üzerimde bulunan kıyafetlerin bana verilmesini talep ediyorum.”

- Navalnıy'ın zehirlendiği iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.


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