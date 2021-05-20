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Dünya NATO'dan 'Vuran' paylaşımı
Dünya

NATO'dan 'Vuran' paylaşımı

NATO'nun sosyal medya hesabında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki "Vuran" zırhlı aracını tanıtan bir video paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:28:00 -

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahının (SHAPE) Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) bu yılki liderliğini üstlendiği hatırlatıldı.

"Vuran" zırhlı araçlarının bu misyon için hayati önem taşıdığı belirtilen paylaşımda, "Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın." ifadesi yer aldı.

Türk askerleri ve Vuran araçlarına ait görüntülerin bulunduğu videoda, Vuran'a ait teknik bazı özelliklere de yer verildi.

Vuran 4X4 hafif zırhlı taktik tekerlekli yerli zırhlı araçları harekatlarda görev alıyor. Vuran; yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.

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Yorumlar

ÜMÜT

ELİN GAVORU GÖRÜYOR AMA BU chp ZİHNİYETİ BİR TÜRLÜ BİR GÜNE BİR GÜN AĞZINI HAYRA AÇIP TÜRKYE NIN GURURU BU YERLİ VEMİLLİ SİLAHLARINI ÜVÜP BİR TŞKÜR DAHİ ETMEDI . YAHU BU LANETLİ ISRAİL LERLE BIDINLERIDENIN KORKUSUNDAN DOLAYI DOĞRU DÜRÜS BİR HAYKIRIP SEN ZALİMSİN S3N LANETLİSİN SEN TERÖR DEVLETISİN DİYEMEDİ.
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