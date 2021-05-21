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Dünya NATO'dan Rusya'ya askeri tehdit
Dünya

NATO'dan Rusya'ya askeri tehdit

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun, Ukrayna ve çevresinde halen asker bulunduran Rusya'nın saldırgan tavırları karşısında tetikte olduğunu belirtti..

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:23:00 -
NATO'dan Rusya'ya askeri tehdit

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Elysee Sarayı'nda yapılan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg Rusya konusunda önemli bir açıklama yaptı.

Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere karşı, NATO'nun ulusal hava düzenini savunmaya devam edeceklerini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'daki durumu da tartıştıklarını belirtti.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ve çevresinde halen asker bulundurduğunu, son gerginlikle askerlerin sayısının arttığını aktararak, "Barışçıl bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.

NATO tetikte

"Rusya'nın saldırgan tavırlarının rahatsız edici şekilde devamı nedeniyle NATO tetiktedir." ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Rusya ile savunma ve diyalog bağlamındaki ikili yaklaşıma bağlı kaldıklarını ifade etti.

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