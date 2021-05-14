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Dünya NATO'dan Rusya açıklaması: İmkansız
Dünya

NATO'dan Rusya açıklaması: İmkansız

NATO Parlamenterler Meclisi üyesi Brendan Boyle, Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 23:40:00 -
NATO'dan Rusya açıklaması: İmkansız

Rusya ile NATO ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin şu an için imkansız olduğunu belirten NATO Parlamenterler Meclisi üyesi Brendan Boyle, ittifakın Rusya ile ilişkilerde 'stratejik dayanıklılık' göstermesi gerektiğini kaydetti.

Boyle'in meclise sunduğu taslak raporda, "Rusya ile normal ilişkilere dönmek şu an için imkansız. Müttefik ve ortakların ulusal güvenlik çıkarlarını yalnızca Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla feda etme cazibesine kapılmamak özellikle önemlidir. Mevcut durumda ittifak, Rusya'ya karşı stratejik dayanıklılık göstermek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın yakın gelecekte dış politikasını değiştirmesinin pek mümkün olmadığını belirten Boyle, ittifakın silahların kontrolü, terörizmle mücadele, pandemiyle mücadele ve iklim değişikliği gibi konularda Rusya ile işbirliğini sürdürebileceğini kaydetti.

İttifakın danışma organı olan NATO Parlamenter Meclisi 14-17 Mayıs tarihlerinde toplanıyor. Katılımcılar, Rusya ve Çin dahil olmak üzere 'güvenlik sorunlarıyla' ilgili çeşitli konularda toplam 15 raporu değerlendirecek.

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