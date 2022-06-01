NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'nin tüm kaygıları için masaya oturmaya hazırız

ABD'nin başkenti Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Stoltenberg, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sınırlarında NATO'nun etkisinin azalmasını istediğini fakat Ukrayna'yı işgale kalkışması ile kendi sınırlarında daha çok NATO askeri gördüğünü, ittifak üyelerinin sayısının da artacağını belirtti. Finlandiya ve İsveç'in bu nedenle ittifaka katılmaya karar verdiğini aktaran Stoltenberg bu iki ülkenin NATO'yu güçlendireceğini söyledi.

Türkiye'nin bu iki ülkeye yönelik kaygılarına değinen Stoltenberg, "Tüm müttefiklerimizin güvenlik kaygılarını gidermemiz gerekir ve burada birlik içinde bir yol bulacağımıza eminim. Bu noktada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya ve İsveç liderleri ile yakın temas içindeyim ve üç ülkenin üst düzey yetkililerini önümüzdeki günlerde Brüksel'de bir araya getireceğim." dedi.

Stoltenberg ayrıca Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ve tüm NATO üyelerinin, PKK tehdidi dahil Türkiye'nin kaygılarını görüşmek üzere masaya oturmaya hazır olduğunu söyledi.

Bu konuda ilerleme kaydedeceklerini umduklarını belirten Stoltenberg şöyle konuştu:

"Niyetim bunu NATO Zirvesi'nden önce çözmektir. İlerleme kaydetmek için aynı zamanda 30 NATO üyesinin mutabık kalması gerektiğini, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin belirttiği kaygıları gidermek üzere masaya oturmaya hazır olması gerektiğini biliyorum. Tüm NATO müttefikleri Türkiye'nin PKK tehdidi dahil tüm kaygılarının giderilmesi için masaya oturmaya hazır."

Stoltenberg, Türkiye'nin terör örgütü PKK konusundaki kaygılarını ciddiye aldıklarını söyleyerek "Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalan başka bir NATO ülkesi olmadığını biliyoruz. Türkiye önemli bir ortak, sadece stratejik konumu ve Rusya ile komşu olması ile değil aynı zamanda DEAŞ ile mücadelemizde önemliydi, bir Karadeniz ülkesi olarak Rusya'ya coğrafi olarak yakın olması bakımından da önemli müttefik." diye konuştu.

Blinken ise NATO içerisinde Finlandiya ve İsveç'in ittifaka alınması konusunda güçlü bir konsensüs olduğunu ve bu süreçte ilerleme kaydedebileceklerinden emin olduğunu söyledi.

NATO içerisinde bir müttefikin kaygıları söz konusu olduğunda bunların giderilmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, "Türkiye ile uzun dönemli devam eden savunma ilişkimiz var. NATO ortağı olarak geçmişte olduğu gibi, şimdi devam ettiği gibi gelecekte de ilişkimiz devam edecek. Sorunlar çıktıkça bunları çözmeye çalışacağız." dedi.

Erdoğan: NATO, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir

Son AK Parti Grup Toplantısı'nda NATO'ya ilişkin önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "NATO bir güvenlik kuruluşudur, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca yaşanan güvenlik sorunlarına ve insani trajedilere kayıtsız kalan Batı dünyasının, Karadeniz'in kuzeyinde başlayan bir sıcak çatışmayla kendini benzer bir krizin tam ortasında bulduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bizim, 11 yıldır taşıdığımız yükün çok küçük bir kısmıyla henüz 3 aydır yüzleşenler şimdiden feveran etmeye başladılar. Türkiye'nin yıllarca tüm yükünü çektiği, güvenlik ittifaklarına katkı vermek yerine imkanlarını kendi refahlarını artırmak için kullananlar, Ukrayna krizi sonrası NATO'nun kapısına dayandı. Tekrar ediyorum ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma, uluslararası camiaya; İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu işte böyle bir sürecin ürünüdür. Biz, her iki ülkenin de NATO üyeliğine, terör örgütü PKK'ya ve uzantısı kuruluşlara verdikleri destek sebebiyle karşı olduğumuzu hemen ve açıkça ilan ettik. NATO bir güvenlik kuruluşudur. NATO, terör örgütlerine destek kuruluşu değildir. Dolayısıyla bu terör örgütlerine bu ülkelerin, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda... Polisleriyle beraber bunları koruma altına alıyorlar ve terör örgütü başının posterleriyle birlikte bu yürüyüşleri yapıyorlar. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İsveç'te böyle. Hatta hatta kendi parlamentolarında bunların başlarını konuşturuyorlar. Daha ileri gidiyorlar, AİHM önünde çadırlar kurmak suretiyle para topluyorlar. Bütün bunlar göz önündeyken biz nasıl olur da bunlara 'buyurun, gelin girin' diyebiliriz?"