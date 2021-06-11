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Gündem NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den kritik ziyaret
Gündem

NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den kritik ziyaret

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 20:27:00 -
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den kritik ziyaret

Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak.

Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

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