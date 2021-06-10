NATO Zirvesi öncesi Türkiye-ABD arasında kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD Savunma Bakanı Austin, NATO Zirvesi öncesi yaptıkları telefon görüşmesinde bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.
MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin