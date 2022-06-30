NATO zirvesi ne zaman sona erecek? Erdoğan asgari ücreti ne zaman açıklayacak?

Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için komisyon bugün ikinci toplantısını saat 15.30'da yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ek zammı için NATO toplantısı sonrasına işaret etmişti.

NATO zirvesi ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinden ne zaman dönüyor? NATO Zirvesi’nin ne zaman biteceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım.’ dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asgari Ücret zam açıklaması için NATO dönüşüne işaret etmesi vatandaşların merakını artırdı. NATO Zirvesi 28 Haziran’da başladı ve 30 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Asgari ücret temmuz zammı ne zaman açıklanacak?

Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

2022 temmuz asgari ücret zammı ne kadar?

Komisyonun masasında yüzde 20-25'lik zam oranları bulunuyor. Eğer brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılırsa asgari ücret brüt 6.004,80 lira, net 5.104 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5.316,75 lira olacak.