  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bursa'da sokaklar göle döndü
Husilerin bomba yüklü İHA'sı okul bahçesine düştü
Fransa Açık'ta Novak Djokovic şampiyon oldu
Hollanda Ukrayna'yı devirdi
Dünya NATO Rusya'ya karşılık vermek için çalışma yapacak
Dünya

NATO Rusya'ya karşılık vermek için çalışma yapacak

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, NATO'nun Rusya'nın eylemlerine ve Çin'den gelen meydan okumalara karşılık vermek için yeni bir strateji ele alacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 01:48:00 -
NATO Rusya'ya karşılık vermek için çalışma yapacak

Brüksel’de yapılması planlanan NATO zirvesi arifesinde Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklamada, NATO'nun Rusya'nın eylemlerine ve Çin'den gelen meydan okumalara karşılık vermek için stratejik konseptini revize edeceği ve belgenin 2022'de düzenlenecek zirvede kabul edilmek üzere hazırlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Müttefikler, İttifak'ın Rusya'nın saldırgan politikasını ve eylemlerini, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kolektif güvenliğimize yönelik meydan okumalarını içeren, değişen stratejik ortama yaklaşımını belirleyecek temel olan NATO'nun Stratejik Konseptini gözden geçirmeyi kabul edecek” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yeni konseptin 2022’de düzenlenecek NATO zirvesinde kabul edilmek üzere hazırlanacağı vurgulandı.

Rusya’dan son yıllarda gelen açıklamalarda, ülkenin batı sınırlarında NATO’nun benzeri görülmemiş faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. NATO ise genişlettiği girişimlerini ‘Rus saldırganlığını dizginleme’ olarak tanımlıyor.

Moskova birçok kez İttifak’ın Avrupa’daki güçlerinin artmasından duyduğu endişeyi dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarları için tehlike arz edebilecek eylemleri karşılıksız bırakmayacağını açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise NATO’nun Çin’in yükselişine bağlı olarak stratejik konseptini güncelleme planlarının, modern dünyada daha fazla gelişmesi için yolların bulunmadığı Soğuk Savaş düşüncesinin bir tezahürü olduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay