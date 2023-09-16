NATO Genelkurmay Başkanları pahalılıktan yakındı

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen ve Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın temsil ettiği NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bauer, askeri üretim kapasitesine değindi.

Kamu ve özel sektörün savunma güvenlik alanındaki işbirliğinde tamamen farklı bir yaklaşım gerektiğini vurgulayan Bauer, şunları söyledi:

"Bugün genelkurmay başkanları İttifak genelinde üretimde teslimatların gecikmesinden, aynı zamanda malzeme ve mühimmat fiyatlarının yükselmesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Şu anda aynı ürünler için daha fazla ödeme yapıyoruz. Bu da savunma harcamalarındaki artışla daha fazla güvenlik sağlayamayacağımız anlamına geliyor. Vilnius Zirvesi'nde NATO müttefikleri ortak tedarikin hızlandırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve müttefiklerin birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesi için yeni bir savunma üretim planını onaylamıştı. Liberal ekonomilerimiz şu anda son derece ihtiyaç duyulan önceliklendirmeyi ortaya koyabilmek için uygun değil. Mesele, ekonomilerimizin gelişmesine imkan verecek güvenlik temelinin sürdürülebilmesidir. Uzun vadeli istikrar, kısa vadedeki karlardan önce gelmelidir."

Bauer, silah ve mühimmat üretimindeki gecikmelerin Ukrayna'ya verilen desteği de etkilediğini, Ukrayna'ya silah gönderen ülkelerin kendi cephanelerini takviye etmekte gecikmeler yaşadığını kaydetti.

Ukrayna'daki savaşta çok büyük miktarlarda silah ve mühimmat kullanıldığını aktaran Bauer, sipariş edilen silah ve mühimmatla üretim arasında denge bulunmadığını, üretimin geride kaldığını belirtti.

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Bauer, üretimdeki sorunların birçok nedene dayalı olduğunu, bunlardan bazılarının savunma sanayi şirketlerinin devletlere güveninin düşük olması, savunma sanayisine üretimi hızlandıracak yeterli yatırım yapılmaması ve yerel yönetimlerin savunma sanayi yatırımlarına izin vermemesinden kaynaklandığını ifade etti.

Ukrayna'da metrekareye 5-6 mayın

Bauer, NATO'nun Rusya ile savaşan Ukrayna'ya desteğinin kararlılıkla devam edeceğini de vurguladı.

Ukrayna ordusunun Rusya karşısında her gün yavaş da olsa ilerleme kaydettiğini dile getiren Bauer, bunun günde yaklaşık 200-300 metre olduğunu bildirdi.

Bauer, muharebe alanlarında çok yüksek miktarlarda mayın bulunduğunu, bazı yerlerde 10 kilometre boyunca metrekareye 5-6 mayın düştüğü bilgisini verdi.

Soğuk Savaş'tan beri en büyük tatbikat

Bauer, ayrıca NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikatını gelecek yıl yapacağını bildirdi. "Steadfast Defender" tatbikatının 2024'te Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinde düzenleneceğini aktaran Bauer, bu tatbikatta 40 bin askerin görev alacağını söyledi.

Askeri Komite'de görev değişimi 6 ay sonra

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, ittifakın en üst askeri organı olan Askeri Komite'nin başkanlığını yürüten Hollandalı Oramiral Rob Bauer'in görev süresinin 6 ay uzatılması kararlaştırıldı.

Bauer'in 6 ay uzatılan görev süresinin bitmesiyle bu göreve İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Cavo Dragone'nin atanmasına karar verildi.