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Aktüel NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı
Aktüel

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 22:17:00 -
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti." ifadesine yer verildi.

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