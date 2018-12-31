THY- Euroleague
0553 313 94 23

Nasri, West Ham United'da

- Premier Lig ekibi West Ham United, son olarak Antalyaspor'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Nasri'yi renklerine bağladı

31 Aralık 2018 Pazartesi 20:42
Nasri, West Ham United'da


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Nasri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin Arsenal, Manchester City ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak Türkiye'de Antalyaspor forması giymişti.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 20:42
  1. Futbol
  2. Samir Nasri
  3. West Ham United

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor
    1. Gübreye yüzde 5 ek indirim geliyor
    2. Koşu mu yürüyüş mü daha ideal?
    3. ABD 2020 Başkanlık seçimleri
    4. Nasri, West Ham United'da
    5. Uludağ'da meşaleli kayak şovu!
    6. Bor'da müthiş rekor! Türkiye tarihi..
    7. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    8. AFAD'ın 2018 yılı faaliyetleri
    9. BMMYK'dan "49 mülteciyi taşıyan..
    10. Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı..
    11. Mardin'de öğrenci servisi devrildi!..
    12. Ali Koç'tan 2019 mesajı!
    13. Ceza ve korkunun çocuğa etkileri nedir?
    14. Elektrikte yeni dönem! Bunu yapan daha..
    15. Meteoroloji'den uyarı
    16. İmar Barışı başvuruları uzatıldı
    17. Ali Koç'tan yeni yıl mesajı
    18. Galatasaray Meydanı'nda hareketli anlar!
    19. Kültür-sanat dergisi '46 Buçuk Kafadan..
    20. Akciğerlerin sağlını neler bozuyor?
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Suriye'den çekilen ABD askerlerinin nereye geçtiği ortaya çıktı
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Bu nasıl baba! Kızına rakı içirdi, "Daha hazır değilmiş" dedi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    Erdoğan'a, "Kendini Ramses gibi mi görüyor?" diyen Gürsel Tekin'e cevabı halk verdi
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok
    Flaş itiraf: Bu silaha karşı koyacak gücümüz yok

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Böyle anne olmaz olsun! Bebeği küvette boğulurken kendisi...
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!