Nasri, West Ham United'da





İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Nasri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını ve tecrübeli futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğunu duyurdu.

Ülkesinin Olympique Marsilya, İngiltere'nin Arsenal, Manchester City ve İspanya'nın Sevilla takımlarında görev yapan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, son olarak Türkiye'de Antalyaspor forması giymişti.

Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 18 ay futboldan men cezası alan Nasri'nin cezası 1 Ocak'ta sona erecek.



