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Nasreddin Hoca yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verildi.

26 Ekim 2018 Cuma 23:48
Nasreddin Hoca yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Akşehir Kültür Merkezi ile Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde yapılan bölge finalleri yarışmalarında, öğrencilerin tiyatro gösterileri büyük beğeni topladı.

Yarışmada dekor, kostüm ve oyuncuklarıyla bölge birinciliği için ter döken minikler, jüri tarafından sonuçların açıklanması sırasında büyük heyecan yaşadı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, Nasreddin Hoca'nın kalp gözüyle görüp gönül diliyle söyleyen bir bilge olduğunu söyledi. 

Moğol istilasının yaşandığı sıkıntılı günlerde Nasreddin Hoca'nın bir umut ışığı olduğunu vurgulayan Akkaya, şunları kaydetti:

"O günlerde Nasreddin Hoca, nükteleriyle hem güldürmüş hem de düşündürmüştür. Anma etkinliklerimizin amacı, Hocanın İslam alimliği, bilgeliği, kadılığı gibi yönlerini ön plana çıkarmaktır. 37 ilden yarışmaya katılan çocuklarımız, kendi şehirleri ile Akşehir arasında kültür elçileri olmuşlardır."

Dereceye girenlere ödül verildi

Yarışmanın birincisi "Dilek Şekerleri" rumuzuyla yarışan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek İlkokulu olurken, ikinciliği "Nükteciler" rumuzuyla yarışan Dr. İsmet Birgül İlkokulu, üçüncülüğü ise "Güneşin Yıldızları" rumuzuyla yarışan Dr. Cemil Karslıgil İlkokulu kazandı.

Yarışmanın birincisine 20 bin lira, ikincisine 15 bin lira ve üçüncüsüne 10 bin lira para ödülü verildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 23:48
  1. Kars
  2. nasreddin hoca

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