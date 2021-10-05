Nasır nasıl tedavi edilir?

Toplumumuzda yaygın bir şekilde görülen nasır için birçok tedavi yöntemi bulunuyor. Nasırın evlerde ya da kuaför salonlarında müdahalesi ise bilinçsizce yapılınca büyük sağlık sorunlarına sebebiyet verebiliyor.

Nasır, ayakta sürekli olarak baskıya maruz kalan yüzeylerin, kendini korumaya almak için üstteki deriyi kalınlaştırmasına denilmektedir. Yaygın olarak ayaklarda görülen nasırlar, elleriyle çalışan kişilerin ellerinde de görülebilir. Nasırın iki tipi bulunmaktadır.

1-Kallus tipi nasırlar: Bası yerlerinde yaygın bir şekilde görülen düz, yassı ve çok derine gitmeyen nasırlardır. Kallusların ağrısız ya da hafif ağrılı iki tipi bulunmaktadır.



2-Korn tipi nasırlar: İçeriye doğru kök yapan nasırlardır. Sert ve yumuşak olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Ayağın daha kemikli bölgelerinde sert kornlar, parmak araları gibi yumuşak ve nemli bölgelerde yumuşak kornlar oluşmaktadır. Bu en çok ağrı yapan nasır çeşididir.

Nasır oluşan bölgedeki derinin sertleşmesi ilk belirti olmaktadır. Kalınlaşan bölgenin basınca maruz kaldıkça kalınlaşması, sertleşmesi ve ağrı yapması diğer belirtileri oluşturmaktadır. Bununla birlikte deride renk değişikliği meydana gelir. Sert ve yüksek bir yumru şeklinde ortaya çıkabilen nasır, kuru sert ve pürüzlü de olabilir.

Nasırın nedenleri arasında;



-Çok fazla ayakta kalmak,



-Vücut ağırlığının artması



-Yanlış ayakkabı tercihleri ( topuklu, ortopedik olmayan dar ya da geniş ayakkabılar)



-Çok fazla yürümek



-Çorapsız ayakkabı giyinmek



-Çeşitli spor faaliyetleri



- Yalınayak yürümek



-Fazla kemikli ayaklara sahip olmak



-Belli meslekler ve aktiviteler yer almaktadır.



Nasır tedavisinde, nasır bantları, kremler, dondurma ve nasırın mekanik olarak çıkarılması gibi tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Nasır bantları nasırın büyüklüğüne göre seçilir. Bantın içeriğindeki ilaçla nasırın yumuşayıp soyulması sağlanmaktadır. Piyasada çok çeşitli ve kullanım süreleri birbirinden farklı nasır bantları bulunmaktadır. En uygun bandı seçmek için mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.