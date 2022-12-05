  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mazhar Alanson tekrar gündemde! "O sözler Kabe'ye yazıldı..."

Vizyonerlik değil lejyonerlik belgesi

BAE ve Suudi Arabistan’dan görülmemiş teklif: 3,7 milyar dolar verelim bize satın

Ceviz kabuğunu sakın atmayın! İnanılmaz bir etkisi var... Hiçbir uzmanın bahsetmediği harika bilgi...

Dünya devi o ülkede: Ambargoyu kendileri deldi! Rusya'dan uranyum alıyorlar

Türkiye ile Kazakistan başkentleri arasında ilk doğrudan uçuş yapıldı! Ülke ekonomisine büyük katkı

Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak buluş

Açık artırma ile satacak! İmalathane, konut sahipleri bu tarihe dikkat! TOKİ 51 ilde 510 arsa satışa çıkarılıyor

Araç sahipleri bu tarihe dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Asgari ücrette beklenmedik rakam! Eğer olursa milyonları sevindirir
Gündem Nasıl bir utanmazlıktır görüyor musunuz? "6'lı masa fırsatı kaçırılmasın"
Gündem

Nasıl bir utanmazlıktır görüyor musunuz? "6'lı masa fırsatı kaçırılmasın"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, “6’lı masa fırsatı kaçırılmasın” başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-12-05 11:13:00 -
Nasıl bir utanmazlıktır görüyor musunuz? "6'lı masa fırsatı kaçırılmasın"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında rütbesi sökülen darbeci general Çetin Doğan'ın cezaevinden Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdiği mektubu değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubatçı, generallik rütbesi sökülen Çetin Doğan, cezaevinden Cumhuriyet gazetesine bir mektup göndermiş..

28 Şubat Davası’nda darbeye teşebbüs edenler listesinde olduğu için mahkumiyet kararı alan ve halen de cezaevinde bulunan Çetin Doğan “Yurdumun güzel insanları bir tür açık cezaevinde yaşarken, yaşamın kıyısına yaklaşmış ‘eki bir tüfek’ olan bana ömür boyu parmaklıklar ardına konmak vız geliyor” diye başlamış..

 

Bu ülkenin üniversitelerine, asgarisinden kız öğrencilerin % 25’i, başörtü yasağı ile devam edememe ile karşı karşıya olduğu dönemleri özgür, her kıyafetten insanın üniversiteye serbestçe gidebildiği bu günleri ise “açık cezaevi” olarak nitelendiren Çetin Doğan (her seferinde elim ‘emekli general’ diye yazmaya giderken, duruyorum.. ‘Hayır generallik rütbesi alındı.. Artık o kişi emekli general değil’ diyor ve kendimi frenliyorum.. Bu ve benzeri darbecilerin rütbesi “millet adına verilen karar” ile söküldüğü için de, bu millete şükranlarımı arzediyorum.)

şöyle devam etmiş:

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

klm

vah vah vah. senin ne menem oldunu çoook iyi biliriz. basireti açık feraset li liler için surati ve simasi da çok şey anlatıyor . fazla söze lüzum yok

Mehmet Ali BICER

Kani bozuk mayasi bizlerden olmayanlar iste ortada gezenlerdir
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23