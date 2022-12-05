Nasıl bir utanmazlıktır görüyor musunuz? "6'lı masa fırsatı kaçırılmasın"

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında rütbesi sökülen darbeci general Çetin Doğan'ın cezaevinden Cumhuriyet Gazetesi'ne gönderdiği mektubu değerlendirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubatçı, generallik rütbesi sökülen Çetin Doğan, cezaevinden Cumhuriyet gazetesine bir mektup göndermiş..

28 Şubat Davası’nda darbeye teşebbüs edenler listesinde olduğu için mahkumiyet kararı alan ve halen de cezaevinde bulunan Çetin Doğan “Yurdumun güzel insanları bir tür açık cezaevinde yaşarken, yaşamın kıyısına yaklaşmış ‘eki bir tüfek’ olan bana ömür boyu parmaklıklar ardına konmak vız geliyor” diye başlamış..

Bu ülkenin üniversitelerine, asgarisinden kız öğrencilerin % 25’i, başörtü yasağı ile devam edememe ile karşı karşıya olduğu dönemleri özgür, her kıyafetten insanın üniversiteye serbestçe gidebildiği bu günleri ise “açık cezaevi” olarak nitelendiren Çetin Doğan (her seferinde elim ‘emekli general’ diye yazmaya giderken, duruyorum.. ‘Hayır generallik rütbesi alındı.. Artık o kişi emekli general değil’ diyor ve kendimi frenliyorum.. Bu ve benzeri darbecilerin rütbesi “millet adına verilen karar” ile söküldüğü için de, bu millete şükranlarımı arzediyorum.)

şöyle devam etmiş:

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