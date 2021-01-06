NASA'dan Güneş depremlerine ilişkin ezber bozan açıklama

NASA, Güneş'te yaşanan depremlerle ilgili yeni bilgiler edildiğini duyurdu. Uzun süredir yapılan bir araştırmayı tamamlayan kurum, Güneş depremlerinin kökeniyle ilgili algıların değişebileceğini açıkladı. NASA tarafından yapılan açıklamalara Güneş'te meydana gelen depremler, tıpkı Dünya'da olduğu gibi Güneş'in de iç katmanlarında gerçekleşiyor.

NASA, Güneş depremleriyle ilgili önceki çalışmalarında, bu olayın Güneş yüzeyinde oluştuğunu düşünüyordu. Ancak yapılan son araştırma, Güneş depremlerinin yıldızda yaşanan patlamalardan hemen birkaç dakika sonra gerçekleştiğini ve gücüne göre de Güneş'in yüzeyini etkilediğini ortaya koydu. Ancak son araştırmaya göre bu olay Güneş'in yüzeyinde değil, iç katmanlarında meydana geliyor.

NASA'nın edindiği yeni bilgiler, kurumun 2010 yılında başlattığı Güneş Dinamikleri Rasathanesi misyonu sayesinde ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Güneş yüzeyinin tam 1.130 kilometre içinde sarsıntılar yaşandığı fark edildi. İşte bu tespit, Güneş depremleriyle ilgili bilinenlerin sil baştan yenilenmesini sağlamış oldu.