Nasa’dan devrim niteliğinde buluş!

Venüs'ün bulut katmanlarında muhtemelen yaşamı işaret eden bir gaz olan fosfinin keşfi; pazartesi günü ABD uzay ajansı başkanı Jim Bridenstine tarafından atılan tweette duyuruldu.

Başkan Bridenstine, şimdi Venüs gezegenindeki çalışmalarına öncelik vermek istediklerini söyledi.

Bridenstine attığı tweette Anaerobik biyolojinin bir yan ürünü olan fosfinin keşfi, Dünya dışındaki yaşam arayışında bugüne kadarki en önemli gelişme olduğunu açıkladı.

1960’larda keşfedilen Venüs, yüzeyde ortalama 470°C sıcaklığa sahip. Bunun üzerine Mars ve Güneş sisteminin dışından bilimsel olarak daha az ilginç olduğu kabul edildi.

Şu anda Kızıl Gezegene giden birkaç sonda ve robot var, ancak özellikle Venüs'e adanmış bir görev devam etmiyor. Bilim adamları, birkaç yıldır “Ay” dan sonra gece gökyüzündeki en parlak yıldız olan Venüs'e dönüşü savunuyorlar. Bu konuda NASA’ya birkaç yeni görev önerildi.