NASA duyurdu: Heyecan verici bir şey açıklayacağız

NASA, Ay ile ilgili "heyecan verici keşfi" duyurmak için büyük bir etkinlik yapacağını açıkladı.

Ajans, keşfin detaylarını açıklamadı ancak "NASA'nın, derin uzay keşiflerine destek sağlamak için Ay hakkında bilgi edinme çabalarına katkı sağladığını" bildirdi.

Uzay Ajansı ayrıca, keşfin Stratosfer Kızılötesi Astronomi Gözlemevince (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - SOFIA) yapıldığını belirtti.

Independent'in haberine göre; SOFIA, atmosferin büyük kısmından daha yüksekte uçan modifiye bir Boeing 747. Bu şekilde yüksekte olması, 274 cm'lik dahili teleskobunun Güneş sistemimizi ve evrenin daha geniş halini net biçimde görüntülemesini sağlıyor. Uçak, normalde uzay görüşümüzü engelleyen atmosfer su buharının yüzde 99'luk diliminin üzerine çıkabiliyor.

NASA'nın yaptığı duyuruda, uçan gözlemevinin merkezindeki teleskop enstrümanlarının kızılötesi ışığı topladığı, bunun da "görünür ışıkla görülmesi imkansız olguları yakalayabileceği" manasına geldiğini kaydetti.

Zamanının büyük bir kısmını uzayın derinliklerine bakarak uzak gezegen sistemleri ile yıldızların doğum ve ölümlerini araştırmaya harcayan gözlemevi, kendi Güneş Sistemimizdeki diğer nesnelere ilişkin mühim bilgileri de ortaya çıkardı. Örneğin 2016 yılında, 40 senedir ilk defa Mars atmosferinde atomik oksijen gözlemledi.

NASA'nın etkinliği ile ilgili açıklamasında Artemis programına da yoğun atıfta bulunuldu. Ajans, bu program çerçevesinde, 2030'lardaki Mars görevlerini başlatmak için üs olarak kullanmayı ümit ettiği Ay'a ilk kadını ve sıradaki erkeği göndermeyi amaçlıyor. Artemis astronotları, 1972 yılından beri Ay'a ayak basan ilk insanlar olacak.

NASA Genel Merkezi'nde İnsanlı Keşif ve Operasyon Görevleri Direktörlüğü'nün baş keşif bilimcisi Dr. Jacob Bleacher, toplantıya katılacak. Bu da bahse konu keşfin en azından uzay ajansının Ay'a seyahat (ve Ay'da yaşam) planlarında uygulanabilir olduğuna işaret ediyor.

Bleacher'ın beraberinde etkinlikte, NASA Genel Merkezi'nde astrofizik bölümü direktörü Paul Hertz, NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı Casey Honniball ve SOFIA görevinin proje bilimcisi Naseem Rangwala da bulunacak.

NASA, etkinliğin 26 Ekim Pazartesi günü Türkiye saati ile 19:00'da yapılacağını ifade etti. Telekonferansın, NASA'nın internet sitesinden canlı yayımlanacağı bildirildi.