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Gündem

NASA dünyaya duyurmuştu! Tekirdağ'da görüntülendi

NASA tarafından keşfedilen Neowise isimli kuyruklu yıldızı Tekirdağ ilimizde görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 23:43:00 -

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, Tekirdağ’da bir fotoğraf tutkunu tarafından görüntülendi.

Corona virüsün ülkede hızla yayılış gösterdiği dönemlerde Tekirdağ’da yaşadığı evin çatından 180 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın karlı zirvelerini görüntüleyen Tekirdağlı fotoğraf tutkunu İlker Uskan şimdi de dünyaya 6 bin 766 yılda bir defa gözle görünecek kadar yakınlıktan geçen C/ 2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızını dijital fotoğraf makinesi ile görüntüledi. Tekirdağ semalarında çıplak gözle görmenin zor olduğunu ancak profesyonel fotoğraf ekipmanlarıyla enfes kareler yakalanabileceğini belirten İlker Uskan, bu yıldızın Dünya yakınından bir sonraki geçişinin 6 bin 766 yıl sonra olarak hesaplandığını öne sürdü.

Neowise kuyruklu yıldızı bu yıl Mart ayında Neowise adındaki teleskop tarafından keşfedilmiş yaklaşık 5 kilometre çapında olduğu tahmin ediliyor. Uskan, güneşin batışı ile birlikte 325 derece Kuzey yönünde ufuk çizgisine yakın olarak saat 21.45’ten 23.45 ‘e kadar kuyruklu yıldızı görüntülemenin mümkün olduğunu belirtti.

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