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Aktüel NASA Dünya'nın yok olacağı tarihi açıkladı
Aktüel

NASA Dünya'nın yok olacağı tarihi açıkladı

NASA'da araştırma yapan bir ekip, artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'daki yaşamın bir milyar yıl sonra son bulacağını hesapladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:08:00 -
NASA Dünya'nın yok olacağı tarihi açıkladı

NASA'da araştırma yapan bir ekip artan Güneş radyasyonu nedeniyle Dünya'da yaşamın bir milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı. Bir araştırma ekibi Güneş'in zamanla Dünya'daki oksijeni tüketerek yeryüzünün yaşanamaz hale geleceğini tespit etti.

Yapılan modellemede günümüzden tam 1 milyar yıl sonra oksijen miktarı yaşanamayacak seviyelere inecek. Araştırma ekibinden Kazumi Ozaki, geliştirdikleri modeli 400 bin kez çalıştırdıklarını söyledi. Dünya yaklaşık 2.5 milyar yıl önce oksijen zengini bir gezegen olmuştu.

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