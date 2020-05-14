Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu, 3 yabancı şüpheli yakalandı

Elazığ polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda, narkotik köpeği yastık içine zulalanmış bin 100 adet uyuşturucu hapı bulurken, 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 3 yabancı uyruklu şahsın kaldığı bir adres tespit edilerek operasyon yapıldı. Şüpheliler A.A.N.A. ve G.A’nın gözaltına alındığı operasyonda, narkotik köpeği Şimşek’le arama yapıldı. Yapılan aramada köpeğin tepki verdiği yastık içinde bin 110 adet captogan hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 800 TL ele geçirildi.

Emniyete götürülüp ifadesi alınan 3 şüpheli "Uyuşturucu Maddi Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.