Narin'in babası serbest bırakıldı
Son dakika haberine göre; Gözaltına alınan Narin'in babası akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı.
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