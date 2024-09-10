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Gündem Narin'in babası serbest bırakıldı
Gündem

Narin'in babası serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 00:37:00 -
Narin'in babası serbest bırakıldı

Son dakika haberine göre; Gözaltına alınan Narin'in babası akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı.

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