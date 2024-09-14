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Gündem Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Baba Arif Güran'dan çarpıcı açıklamalar
Gündem

Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Baba Arif Güran'dan çarpıcı açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-09-14 00:18:00 -
Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Baba Arif Güran'dan çarpıcı açıklamalar

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan baba Arif Güran canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'yi derinden sarsan cinayette Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin cinayeti kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin sorgulama işlemi bitti. 22 şüpheliden baba da dahil 12 kişi serbest bırakıldı. 10 kişinin tutuklandığı olayda baba Arif Güran serbest bırakıldı.

NARİN'İN BABASINDAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

Gözaltına alınan ardından da serbest bırakılan baba Arif Güran A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Narin babası Arif Güran'ın açıklamaları:

"Kim yakalanırsa yakalansın inşallah çıkacak. Ben kimse kızıma zarar vermez diye düşünüyordum. Eşim ve oğlumun suçu varsa devlet alır yoksa bırakır."

"Nevzat Bahtiyar'ın katilden hiçbir farkı yoktur. İtirafçı değil bu insan katildir. Nevzat benim yanımda eli titremiyor bana sabırlı ol diyordu. Böyle bir vahşet var mı? Sen benim ne halde olduğumu görmüyor musun? Sen gerçekten komşumsan, insansan bunu söylemen lazımdı.Devletin en şiddetli şekilde ceza vermesini istiyorum."

"Ben intikamcı bir insan değilim, gidip o insanların ailesine dokunacak bir şey edecek bir insan değilim, onlardan farkım kalmaz. Katilin kim olduğunu öğrenmek istiyorum, artık çevremde kimse bana samimi gelmiyor."

Kaynak: Ahaber

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