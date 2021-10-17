Narı balla yerseniz bakın ne oluyor! Vücuda etkisi inanılmaz
Tıp alanında yaptığı şifalarla bilinen İbn-i Sina narı balla tüketmeyi, bal kabağı da pişirerek tüketmeyi öneriyor. Peki, nar ve bal kabağı neye iyi geliyor? İşte vücuda şifa veren ikilinin faydaları...
Nar ve bal kabağı kışın en sevilen besinleri arasında yer alıyor. Peki, nar ve bal kabağı neye iyi geliyor. İbn-i Sina El-Kanun fi't-Tıbb kitabında narı balla tüketmeyi, bal kabağı da pişirerek tüketmeyi öneriyor. İşte vücuda güç veren ikilinin faydaları...
Bal kabağının faydaları
Öz suyu gül yağı ile karıştırılırsa kulak ağrısını giderir
Boğaz ağrısına iyi gelir
Öz suyu öksürük ve göğüs ağrılarına iyi gelir
Susuzluğu giderir
Çiğ olarak tüketilirse mideye zarar verebilir
Pişirilirse midede bulunan atıkları temizler
Narın faydaları
Temizleyicidir
Nar taneleri bal ile dolama ve kötü yaraların üzerine sürülür. Kulak ağrısına iyi gelir
Nar çiçeği yaraları iyileştirir
Ekşi nar boğazı sertleştirir tatlı nar yumuşamaya neden olur
Nar taneleri yağmur suyu ile içilirse hemoptiziye iyi gelir
Çarpıntıya iyi gelir
Tatlı nar mideye iyi gelirken, ekşisi mideye zarar verebilir
Kavrulmuş nar hamile kadınlarda iştah açar
Tok karnına içilen nar suyu ateşli hastalıklarda etkilidir.