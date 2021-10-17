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Aktüel Narı balla yerseniz bakın ne oluyor! Vücuda etkisi inanılmaz
Aktüel

Narı balla yerseniz bakın ne oluyor! Vücuda etkisi inanılmaz

Tıp alanında yaptığı şifalarla bilinen İbn-i Sina narı balla tüketmeyi, bal kabağı da pişirerek tüketmeyi öneriyor. Peki, nar ve bal kabağı neye iyi geliyor? İşte vücuda şifa veren ikilinin faydaları...

Yeniakit Publisher
2021-10-17 09:32:00 -
Narı balla yerseniz bakın ne oluyor! Vücuda etkisi inanılmaz

Nar ve bal kabağı kışın en sevilen besinleri arasında yer alıyor. Peki, nar ve bal kabağı neye iyi geliyor. İbn-i Sina El-Kanun fi't-Tıbb kitabında narı balla tüketmeyi, bal kabağı da pişirerek tüketmeyi öneriyor. İşte vücuda güç veren ikilinin faydaları...

Bal kabağının faydaları

Öz suyu gül yağı ile karıştırılırsa kulak ağrısını giderir

Boğaz ağrısına iyi gelir

Öz suyu öksürük ve göğüs ağrılarına iyi gelir

Susuzluğu giderir

Çiğ olarak tüketilirse mideye zarar verebilir

Pişirilirse midede bulunan atıkları temizler

Narın faydaları

Temizleyicidir

Nar taneleri bal ile dolama ve kötü yaraların üzerine sürülür. Kulak ağrısına iyi gelir

Nar çiçeği yaraları iyileştirir

Ekşi nar boğazı sertleştirir tatlı nar yumuşamaya neden olur

Nar taneleri yağmur suyu ile içilirse hemoptiziye iyi gelir

Çarpıntıya iyi gelir

Tatlı nar mideye iyi gelirken, ekşisi mideye zarar verebilir

Kavrulmuş nar hamile kadınlarda iştah açar

Tok karnına içilen nar suyu ateşli hastalıklarda etkilidir.

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