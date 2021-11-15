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Kadın - Aile Narenciyeli portakallı ördek ğöğsü nasıl yapılır? Kolay portakallı ördek göğsü tarifi
Kadın - Aile

Narenciyeli portakallı ördek ğöğsü nasıl yapılır? Kolay portakallı ördek göğsü tarifi

Bütün ördek göğsüyle yapılan bu tarife bayılacaksınız

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:19:00 - 2021-11-15 23:54:48
Narenciyeli portakallı ördek ğöğsü nasıl yapılır? Kolay portakallı ördek göğsü tarifi

Portakallı ördek göğsü için malzemeler

  • 2 adet ördek göğüsü
  • 2 yemek kaşığı arpacık soğan
  • ¼ fincan toz şeker
  • 2 yemek kaşığı su
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • ½ fincan portakal suyu
  • 1/2 fincan tavuk suyu
  • 4 adet portakal
  • ¼ fincan sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

Yapılışı

Su ve şekeri karamelize ve altın sarısı olana kadar birkaç dakika kaynatın. Ardından sirkeyi, portakal suyunu, soğanları ve tavuk suyunu ekleyin ve sos bir fincan kalana kadar tıngırdatıp çektirin. Ardından sıvı yağı ve bir yemek kaşığı portakal kabuğu rendesini ekleyin ve portakal segmentleri ile karıştırın. Kalın tabanlı bir tavada ördek göğüslerini yüksek ateşte mühürleyin. Ardından ateşi kısıp 9-11 dakika her iki tarafını da pişirin. Hazırladığınız sosu ördek göğüslerini üzerine dökün ve kalan portalal kabuğu rendeleri ile süsleyip servis edin. Afiyet oslun.

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